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Украина намерена завершить боевые действия и начать переговоры с Россией

Руководство страны занимается разработкой плана, который позволит остановить конфликт, пишет NYT.

сегодня, 20:16 comments1502
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Лиля Воробьева

Украинские власти планируют начать переговоры с Россией и завершить боевые действия на фронте протяженностью почти 1000 километров. В настоящее время российские войска приближаются к ключевой дороге поставок на востоке, а бои становятся все более тяжелыми и интенсивными, сообщает The New York Times.

Украина намерена завершить боевые действия и начать переговоры с Россией

Переговоры с Россией (фото из открытых источников)

Издание отмечает, что Украина надеется, что недавно предоставленное западными союзниками оружие и боеприпасы помогут ей сдержать российские силы, как это уже произошло на северо-востоке, когда Силам обороны удалось остановить наступление на Харьков. В то же время, официальные лица США заявляли, что РФ вряд ли удастся достичь значительных территориальных достижений в ближайшие месяцы.

"Поскольку война достигает отметки в два с половиной года Украина создает план переговорного прекращения боевых действий. Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести второй международный мирный саммит позже этого года, и что российские официальные лица должны принять участие", — говорится в материале.

На предыдущий саммит, проходивший в Швейцарии в прошлом месяце, Москву не пригласили.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали о плане Путина . Жесткие и бескомпромиссные условия Кремля для ведения мирных переговоров равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора Владимира Путина в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.

Американские эксперты отмечают, что недавний соцопрос показывает, что украинцы массово исключают требования России относительно полной капитуляции Украины, что делает условия Кремля для завершения войны абсолютно необоснованными и непопулярными. Аналитики ведомства сослались на обнародованные 15 июля результаты социологического опроса "Зеркало недели" по заказу Центра Разумкова.



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Источник: https://www.nytimes.com/2024/07/15/world/europe/ukraine-war-russia-advances.html
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