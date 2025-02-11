Депутат назвал две простые причины, почему украинцы бегут за границу

Народный депутат "Слуги народа" Георгий Мазурашу считает, что двумя главными причинами выезда украинцев за границу и невозвращение беженцев в Украину стали закрытая граница и принудительная мобилизация. По его словам, Украина находится во "рабовладельческой философии", поэтому не меняет ситуацию.

Выезд за границу. Фото из открытых источников

Георгий Мазурашу в эфире Новости.Live рассказал о том, почему украинцы "убегают" за границу.

"Уезжают украинцы из Украины, либо убегают, либо не возвращаются в Украину по двум простым причинам. Это закрытые границы, которые отталкивают людей от возвращения и стимулируют людей убегать из страны. И насильственная, позорная мобилизация, "бусификация" с угрозами и принуждением", — сказал Мазурашу.

На вопрос ведущих, не пугают ли российские ракетные атаки украинцев, нардеп ответил, что ракеты всех пугают одинаково и нет абсолютно безопасного места в Украине. Однако по его словам, на часть граждан, которые прибегают к бегству из страны или не рассматривают возвращение, действуют дополнительно два ключевых момента: это "закрытые границы и насильственная мобилизация".

Также Мазурашу ответил на уточняющий вопрос, это его собственные наблюдения или исследования.

"Это очевидные вещи... Это не требует даже доказательства. Мы находимся во рабовладельческой философии, мы не рассматриваем эти варианты, мы считаем, что надо закрытые границы и насильно загонять в армию иначе никак не бывает", — ответил нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный объяснил, почему ТЦК "упаковывает в бусы". По его словам, он бы "тоже сражался и защищался".

Также "Комментарии" писали о том, чем запомнился нардеп Мазурашу за пять лет каденции.