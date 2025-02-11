Депутат назвал две простые причины, почему украинцы бегут за границу

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Slava Kot
Народный депутат "Слуги народа" Георгий Мазурашу считает, что двумя главными причинами выезда украинцев за границу и невозвращение беженцев в Украину стали закрытая граница и принудительная мобилизация. По его словам, Украина находится во "рабовладельческой философии", поэтому не меняет ситуацию.
Выезд за границу. Фото из открытых источников
Георгий Мазурашу в эфире Новости.Live рассказал о том, почему украинцы "убегают" за границу.
На вопрос ведущих, не пугают ли российские ракетные атаки украинцев, нардеп ответил, что ракеты всех пугают одинаково и нет абсолютно безопасного места в Украине. Однако по его словам, на часть граждан, которые прибегают к бегству из страны или не рассматривают возвращение, действуют дополнительно два ключевых момента: это "закрытые границы и насильственная мобилизация".
Также Мазурашу ответил на уточняющий вопрос, это его собственные наблюдения или исследования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный объяснил, почему ТЦК "упаковывает в бусы". По его словам, он бы "тоже сражался и защищался".
Также "Комментарии" писали о том, чем запомнился нардеп Мазурашу за пять лет каденции.
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