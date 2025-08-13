Украина находится в невиданной ловушке: озвучен тревожный сценарий переговоров на Аляске

Во время саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированного на 15 августа на Аляске, будут рассматриваться варианты прекращения огня в Украине. Как сообщают западные СМИ, Кремль выдвигает новую модель "компромисса", которая действительно может стать опасной ловушкой для Киева.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Политолог Владимир Фесенко считает, что Россия отошла от формата жестких ультиматумов и теперь предлагает вроде бы гибкий вариант — отвод украинских войск из Донецкой области в обмен на формальное прекращение огня. Но это — односторонний шаг со стороны Украины, без гарантий реального прекращения боевых действий.

"Путин может объявить временное перемирие, а когда ВСУ отойдут, выдвинуть новые требования — сдать Запорожье и Херсон, как он уже делал раньше", — отмечает эксперт.

По его словам, Кремль пытается спровоцировать отказ Киева обвинить Украину в нежелании завершить войну. Это, в свою очередь, может повлиять на позицию Запада – уменьшение поддержки, давление на Киев и снятие санкций с РФ.

Фесенко также считает, что США могут воспринять предложенный территориальный обмен как часть мирного плана. В частности, россияне якобы уходят из части Харьковской и Сумской областей, а Украина — из Донбасса. Отдельным пунктом обсуждений может стать передача США контроля над ЗАЭС в Запорожской области, а также возвращение под контроль Украины Кинбурнской косы и устья Днепра для возобновления судоходства.

Впрочем, политолог отмечает: эти условия выглядят скорее идеалистическими. Единственное, что реально можно обсудить как первый этап – это прекращение огня в воздухе. Есть также риск, что договоренности по Украине могут быть достигнуты без ее участия, а Киев окажется под давлением выполнить договоренное между Трампом и Путиным.

Как уже писали "Комментарии", по информации украинской разведки, российские войска активно опрокидывают силы и технику на два ключевых направления на Запорожском фронте — Ореховский и Гуляйпольский. Несмотря на это, враг удерживает подразделения на значительном расстоянии от линии боевого столкновения — в глубоком тылу, на 30–50 километров.