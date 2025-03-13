Украина начинает эвакуацию из приграничья Сумщины: подробности

Совет обороны Сумской области принял решение об обязательной эвакуации гражданского населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин, сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Эвакуация в Сумской области. Фото из открытых источников

По словам главы ОВА, ситуация на границе напряженная, но контролируемая.

Сообщается, что подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни один населенный пункт на территории Сумской области. В то же время на пограничных выросла активность диверсионных групп врага и интенсивность действий авиационных средств поражения – КАБов, FPV-дронов.

Власти планируют эвакуировать из восьми населенных пунктов Сумского района 543 человека, в том числе детей.

"К сожалению, есть проблема сегодня: руководители общин и районных военных администраций отмечают, что есть люди, которые пишут отказы и не собираются эвакуироваться. Я прошу этих людей понять всю серьезность ситуации и принять единственное правильное решение, чтобы сохранить свою жизнь", — сказал Владимир Артюх.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — заявил Главнокомандующий ВСУ.