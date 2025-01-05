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Украина начала новое наступление в Курской области

В Курской области России началось новое наступление украинских сил.

5 января 2025, 11:42
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Slava Kot

Украинские военные начали сообщать, что в Курской области началось наступление ВСУ. Эту информацию также подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Украина начала новое наступление в Курской области

Наступление Украины на Курскую область. Фото из открытых источников

Украинский лейтенант на позывной "Алекс" в собственном Telegram-канале рассказал, что началось наступление ВСУ в Курской области.

"П*дары ноют, что наши ребята наступают на Курском направлении. Пока не готов сказать о масштабах этого действа", — пишет офицер и добавляет, что российские солдаты "воют прямо в один голос чего-то".

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов также сообщает о наступлении на Курщине. По его словам, россияне начали активно использовать войска КНДР против украинских сил.

"Не зря ноют, результат есть, но п*дары также возобновили марш корейцев по полям, поэтому работы хватает", — пишет Бунятов, указывая, что даже российские пилоты приняли стрелковый бой.

На информацию об ужесточении активности в Курской области также отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Курщина, хорошие новости, россия получает то, чего заслуживает", — коротко указал Ермак.

Также подтверждает бои в Курской области руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", — указал Коваленко.

Реакция официальных лиц России на наступление украинских сил на Курщине отсутствует.

Ранее портал "Комментарий" сообщал о том, что потери России и Украины в Курской области претерпели существенные изменения. Россияне имели преимущество по количеству уничтоженной техники, однако в декабре это удалось сломать, и у России все больше потерь на этом направлении.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области. 



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