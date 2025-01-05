Украина начала новое наступление в Курской области

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Slava Kot
Украинские военные начали сообщать, что в Курской области началось наступление ВСУ. Эту информацию также подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Наступление Украины на Курскую область. Фото из открытых источников
Украинский лейтенант на позывной "Алекс" в собственном Telegram-канале рассказал, что началось наступление ВСУ в Курской области.
Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов также сообщает о наступлении на Курщине. По его словам, россияне начали активно использовать войска КНДР против украинских сил.
На информацию об ужесточении активности в Курской области также отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Также подтверждает бои в Курской области руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Реакция официальных лиц России на наступление украинских сил на Курщине отсутствует.
Ранее портал "Комментарий" сообщал о том, что потери России и Украины в Курской области претерпели существенные изменения. Россияне имели преимущество по количеству уничтоженной техники, однако в декабре это удалось сломать, и у России все больше потерь на этом направлении.
Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области.
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