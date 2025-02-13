После разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп обнародовал список тех членов своей команды, которым он поручил вести переговоры с Россией. Из него исчез Кит Келлог, зато появился Виткофф.

Владимир Зеленский

При этом, как обратил внимание российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, на сайте Госдепа написано, что сегодня Келлог выезжает в Европу, где он посетит Германию, а также штаб-квартиры НАТО и ЕС, после чего отправится в Украину. Келлог несколько раз публично выступал с жёсткими заявлениями в адрес России, вроде того, что он сделал на прошлой неделе, сказав, что санкции против нефтяного сектора России могут быть существенно усилены.

"Похоже, что Трамп, решил не раздражать Путина и убрал Келлога из списка тех, кто будет контачить с Россией, поручив ему заниматься консолидацией позиции европейской стороны. Американский президент хочет, чтобы именно Европа играла роль "плохого следователя", конфронтационно настроенного по отношению к России, в то время как для себя он приберёг роль следователя "хорошего", который будет уговаривать всех успокоиться и не бить посуду", — говорит Галлямов.

По его мнению, исход переговоров в этой ситуации будет зависеть в первую очередь от позиции Европы. От того, будет она давить или нет, ну и от президента Владимира Зеленского, а именно: насколько активно он будет сопротивляться "миротворческим" усилиям Трампа. Оружие ему последний, как известно, пообещал.

"Похоже, что Зеленский всё именно так и понял. Во всяком случае сегодня ночью — уже после всех этих переговоров — украинские беспилотники совершила массированный налёт на территорию России", — добавил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремль не поддерживает идею привлечения к переговорам о мире представителей Европейского Союза.



