logo

BTC/USD

95990.84

ETH/USD

2647.08

LTC/USD

120.12

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина начала активное сопротивление «миру» от Трампа: что уже предприняла
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина начала активное сопротивление «миру» от Трампа: что уже предприняла

Украина будет сопротивляться так называемому миру от Трампа и уже сделала шаги в этом направлении

сегодня, 12:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

После разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп обнародовал список тех членов своей команды, которым он поручил вести переговоры с Россией. Из него исчез Кит Келлог, зато появился Виткофф.

Украина начала активное сопротивление «миру» от Трампа: что уже предприняла

Владимир Зеленский

При этом, как обратил внимание российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, на сайте Госдепа написано, что сегодня Келлог выезжает в Европу, где он посетит Германию, а также штаб-квартиры НАТО и ЕС, после чего отправится в Украину. Келлог несколько раз публично выступал с жёсткими заявлениями в адрес России, вроде того, что он сделал на прошлой неделе, сказав, что санкции против нефтяного сектора России могут быть существенно усилены.

"Похоже, что Трамп, решил не раздражать Путина и убрал Келлога из списка тех, кто будет контачить с Россией, поручив ему заниматься консолидацией позиции европейской стороны. Американский президент хочет, чтобы именно Европа играла роль "плохого следователя", конфронтационно настроенного по отношению к России, в то время как для себя он приберёг роль следователя "хорошего", который будет уговаривать всех успокоиться и не бить посуду", — говорит Галлямов.

По его мнению, исход переговоров в этой ситуации будет зависеть в первую очередь от позиции Европы. От того, будет она давить или нет, ну и от президента Владимира Зеленского, а именно: насколько активно он будет сопротивляться "миротворческим" усилиям Трампа. Оружие ему последний, как известно, пообещал.

"Похоже, что Зеленский всё именно так и понял. Во всяком случае сегодня ночью — уже после всех этих переговоров — украинские беспилотники совершила массированный налёт на территорию России", — добавил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремль не поддерживает идею привлечения к переговорам о мире представителей Европейского Союза.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid029FQy4dwutbEzuqvoVgcunR6RqearjdusfpoVQGzYhRuR2yqMeWGXZLDWVCVmbrJil
Теги:

Новости

Все новости