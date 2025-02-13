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Ткачик Олеся
После разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп обнародовал список тех членов своей команды, которым он поручил вести переговоры с Россией. Из него исчез Кит Келлог, зато появился Виткофф.
Владимир Зеленский
При этом, как обратил внимание российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, на сайте Госдепа написано, что сегодня Келлог выезжает в Европу, где он посетит Германию, а также штаб-квартиры НАТО и ЕС, после чего отправится в Украину. Келлог несколько раз публично выступал с жёсткими заявлениями в адрес России, вроде того, что он сделал на прошлой неделе, сказав, что санкции против нефтяного сектора России могут быть существенно усилены.
По его мнению, исход переговоров в этой ситуации будет зависеть в первую очередь от позиции Европы. От того, будет она давить или нет, ну и от президента Владимира Зеленского, а именно: насколько активно он будет сопротивляться "миротворческим" усилиям Трампа. Оружие ему последний, как известно, пообещал.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремль не поддерживает идею привлечения к переговорам о мире представителей Европейского Союза.
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