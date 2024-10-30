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Украина может захватить Курскую АЭС: заявление Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что Украина может захватить атомную станцию в Курской области.

сегодня, 14:50
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прорыва российской границы украинские силы могли захватить в России Курскую атомную электростанцию. Однако Зеленский объяснил, что Украина не пойдет на такой шаг, чтобы не стать такими, как Россия.

Украина может захватить Курскую АЭС: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы отбросил информацию, что Украина планировала захватить заводы, энергетические объекты или атомную станцию на территории России во время боев в Курской области. Однако, по словам президента, Украина  не будет этого делать, хотя способна на такой шаг.

"Россия думает, что очень сильная. Но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это. Однако мы никогда не хотели этого потому, что понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия", – сказал Зеленский.

Президент пояснил, что в Курской области Украина начала военную операцию, как способ не дать России создать "буферную зону" на севере и востоке, о чем неоднократно заявлял российский диктатор Владимир Путин.

"Когда мы поняли, что никто не даст нам дальнобойное оружие, они (россияне) разрушают нас со своей территории и хотят сделать буферную зону на севере, мы, конечно, пошли на Курск. Чтобы создать буферную зону или что-то в этом роде", – сказал президент.

По словам Зеленского, благодаря Курской операции Россия вынудила часть войск перебросить в зону боев на собственные территории, однако этого недостаточно, чтобы остановить армию РФ от продвижения в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский намекнул на разочарование от партнеров.

Также "Комментарии" писали о "сливе" в СМИ секретного пункта плана победы, который подтвердил Зеленский. Что в нем было.



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