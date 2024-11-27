Украина может склонить Маска на свою сторону: что ему может предложить

Новоизбранному президенту Дональду Трампу нужно "продать" идею победы Украины, убедив его в выгодности и важности этого решения для США, об этом в эфире 24 канала сказал политолог и аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов.

Илон Маск

По его мнению, новая администрация имеет недопонимание стратегической значимости Украины. Особенно это касается Дональда Трампа, ранее мало интересовавшегося вопросами украинского экономического потенциала, геополитической роли или пользы для США.

Именно поэтому, уверен эксперт, Украине нужно акцентировать внимание на преимуществах поддержки для Соединенных Штатов, американского бизнеса и самого Трампа. Например, объяснить, что, остановив агрессию Владимира Путина, Трамп может войти в историю как сильный и дальновидный лидер.

При этом Несвитайлов подчеркнул, что в Плане победы уже предусмотрены конкретные предложения, которые могут заинтересовать Трампа. В частности, у Украины большие залежи сланцевого газа — это то, что активно поддерживает и продвигает Трамп в США. Если подчеркнуть, что эти ресурсы могут оказаться в руках Китая через Россию, это станет дополнительным доводом для американского президента.

Кроме того, добавляет эксперт, оккупация Украины Россией может позволить Китаю получить контроль над украинскими залежями лития. Это важный ресурс для производства батарей, используемых в смартфонах, ноутбуках и электромобилях, таких как Tesla.

"А тут уже и к Илону Маску предложение. Как он будет делать свои Tesla без лития, ведь они работают на литиевой батарее как и все телефоны, ноутбуки", — заметил политолог.

По словам эксперта, для добычи полезных ископаемых нужно создать соответствующую инфраструктуру: разминировать территории, вложить сотни миллионов долларов в строительство заводов и создание рабочих мест. Это не только станет основой экономического роста Украины, но и обеспечит выгоду для международных инвесторов.

Такие аргументы должны побуждать партнеров к более активной поддержке, чтобы Украина не просто выстояла, а одержала победу в войне, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп, в случае возвращения в президентство, заинтересован в победе Украины в войне. Одной из причин этого есть потенциальные экономические выгоды для США.



