Украина может разработать ядерную бомбу, если Трамп прекратит военную помощь

Украина может разработать элементарную ядерную бомбу с использованием плутония, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США. Создание бомбы длилось бы несколько месяцев.

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Об этом пишет британское издание The Times, ссылаясь на аналитическую записку, подготовленную для Министерства обороны Украины.

Бомба была бы похожа на Fat Man — сброшенную на японский город Нагасаки в 1945 году во время Второй мировой войны.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей и 80 лет спустя", — цитирует издание документ для Минобороны.

По аналитической записке, в Украине нет возможностей для строительства и эксплуатации крупных объектов, необходимых для обогащения урана. Поэтому она могла использовать плутоний из отработанных топливных стержней — из 9 украинских ядерных реакторов.

Вес плутония из реакторов АЭС, доступный Украине, оценивается в 7 тонн. Количество материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн. Это примерно одна десятая от мощности атомной бомбы, задействованной над Нагасаки.

"Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты. Точная мощность ядерного оружия была бы непредсказуема, поскольку она использовала бы различные изотопы плутония", – сказал автор отчета Алексей Ижак, руководитель отдела Национального института стратегических исследований Украины

Алексей Ижак, а также директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сказали для материала The Times, что если США оставят Украину без оборонной поддержки, Великобритания могла бы выполнить свои обязательства по безопасности по Будапештскому меморандуму и помочь Киеву разработать средства ядерного сдерживания.