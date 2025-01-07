Украина, вероятно, не выдержит еще один год этой разрушительной войны. Однако поспешное стремление к мирному урегулированию через переговоры может привести к негативному результату, который вознаградит президента России Владимира Путина за его территориальные увлечения. Об этом пишет издание The Washington Post.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Отмечается, что война России против Украины добилась критической точки. Украина теряет территории, солдат и драгоценное время. Следующие несколько недель будут решающими для того, сможет ли страна сохранить свою суверенность в пределах границ до начала вторжения или достижения мирного урегулирования с гарантиями безопасности для граждан, или глава Кремля Владимир Путин получит вознаграждение и поддержку в своих территориальных амбициях.

Авторы отмечают, что способ завершения войны имеет далеко идущие последствия, выходящие за пределы Украины. Это противоречит мнению американских изоляционистов, считающих, что война является лишь проблемой Европы. Важность ситуации на карте связана с доверием США и НАТО, которые после начала вторжения оказывают Украине немедленную помощь и обещают поддержку "столько, сколько нужно" для победы.

Кроме того, Украина теряет войска гораздо быстрее, чем может компенсировать их для продолжения борьбы. Официальные оценки потерь, составляющие 400 тысяч убитых и раненых, предположительно значительно занижены. Тысячи украинских солдат, истощенные боями, покидают передовую.

"Украина вряд ли сможет выдержать еще один год этой жестокой войны. Но спешка в поисках мирного решения из-за переговоров может привести к плохому результату, который наградит Путина за его территориальные захваты и гарантирует, что он снова начнет наступление, когда возобновит исчерпанный арсенал", – говорится в статье.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Россия выдвигает жесткие условия для возможных переговоров о завершении войны против Украины, что может создать серьезные препятствия команде новоизбранного президента США Дональда Трампа в поисках компромиссов.