Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи.

ЦРУ предупредило о серьезных угрозах для Украины. Фото из открытых источников

"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.

Уильям Бернс подчеркнул, что Украина на поле боя сталкивается с катастрофической нехваткой снарядов.

Глава ЦРУ рассказал о двух украинских батальонах численностью более 2000 человек, которые имели возможность производить только 15 артиллерийских и 42 минометных выстрела в день.

Он добавил, что без увеличения помощи со стороны США "мы увидим еще не одну Авдеевку".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".