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Украина может предложить пересмотр границы: по какой линии она может проходить

Украина может задать вопрос о возвращении исторических территорий

сегодня, 16:47
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Ткачик Олеся

Военный эксперт Александр Мусиенко поделился своим мнением о возможности создания так называемой "Курской народной республики" после того, как Украина взяла под контроль часть населенных пунктов Курской области.

Украина может предложить пересмотр границы: по какой линии она может проходить

Бои в Курской области

В интервью для "Главреда" он отметил, что с исторической точки зрения эти территории, такие как Курщина и Стародубщина, принадлежали Гетманщине, то есть левобережной Украины. Следовательно, эксперт не исключает возможность проведения референдума в этих регионах, где местные жители могут самостоятельно определить свою судьбу.

Мусиенко также предположил, что в будущем Украина может пересмотреть вопрос определения и демаркации территориальных границ. По его мнению, наиболее логичной границей с остатками России могла бы стать река Дон, являющаяся естественной водной преградой.

Впрочем, он подчеркнул, что в настоящее время Украина не имеет целью присоединение Курской области к своим территориям. Мусиенко предложил другой подход: пригласить российских оппозиционеров в эти регионы, где они могли бы начать формирование новых органов власти и создание "новой России" без агрессии. Военные действия, по мнению эксперта, должны сопровождаться политическими решениями и эффективной информационной кампанией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после событий в Курской области эксперты говорили о том, что для Путина уже не будет актуальным замораживание войны по линии фронта. Наконец, так и произошло, кремлевский диктатор заявил, что на фоне последних событий он отказывается от каких-либо переговоров с Украиной.

Кстати, Путин сообщил , что по состоянию на данный момент ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области.




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Источник: https://glavred.net/world/granica-s-rf-proydet-po-donu-kakie-zemli-mogut-voyti-v-sostav-ukrainy-mnenie-10587809.html?_gl=1*17panic*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyMzQ2OTA1NS43NjQuMS4xNzIzNDY5MTMxLjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcyMzQ2OTA1
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