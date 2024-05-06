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Украина может потерять всю Донецкую область: эксперт насторожил прогнозом

Украина может потерять Донецкую область, об этом в интервью ТСН сказал директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Однако, по его словам, потеря этой области не будет автоматически означать, что Украина проиграла войну

6 мая 2024, 20:16 comments1058
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Тарас Чмут, ситуация на фронте такова, что потеря Донецкой области выглядит реальностью. Впрочем, по его словам, даже если Украина ее потеряет, это не будет означать, что она автоматически проиграла войну с Россией.

Украина может потерять всю Донецкую область: эксперт насторожил прогнозом

Война в Украине

Кроме того, эксперт подчеркнул, что если Украина потеряет Донецкую область, то это вовсе не означает, что она должна сдаваться и капитулировать перед террористической Россией.

Это, очевидно, плохо, неприятно, больно отступать, терять и так далее. Если мы хотим выиграть войну, мы должны руководствоваться разумом, а не эмоциями",
– подчеркнул Тарас Чмут.

Разумеется, подчеркнул эксперт, что никому из военных не хотелось бы отходить из каких-либо населенных пунктов, но принципиально что-то держать тоже не имеет смысла. При этом Чмут особо добавил, что только военные должны принимать решения по поводу целесообразности удержания "какой-то посадки" на линии фронта, а не комментаторы в соцсетях.

То есть, подчеркнул глава фонда "Вернись живым", если находящиеся на поле боя украинские военные понимают, что все же есть необходимость осуществления тактического отступления, то комментаторы должны молчать, если они не находятся тоже на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о тяжелой ситуации на фронте. По его словам, враг стремится прорвать оборону украинских военных и выйти на Курахово и Покровск. Он подчеркнул, что Силы обороны пытаются истощить силы оккупантов и сорвать их планы, и максимально выиграть время, пока ведется подготовка резервов для фронта.




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Источник: https://tsn.ua/exclusive/vtrata-doneckoyi-oblasti-viglyadaye-realnoyu-taras-chmut-pro-mozhlivi-naslidki-obvalu-frontu-2572973.html
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Обсуждения

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Василь

6 мая 2024, 20:25

Схоже ми до цього готовимося. Тому що фортифікаційні оборонні споруди будують не для наступу. А рашки штурмують щоб побільше захопити, на Глобальному саміті миру в Швейцарії постановлять розпочати припинення війни і розпочинати переговори. Нас заставлять це робити. І під умовами ми вимушені будемо це робити.


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