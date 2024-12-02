Украина может потерять право голоса и получить плохой сценарий: как этого не допустить

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Ткачик Олеся
Украина сумела решить одну важную задачу, считает политолог Алексей Копытько, до выборов в США она не обрушилась и не позволила загнать себя в капитуляцию. Как результат, новоизбранный президент Дональд Трамп получил в наследство израненную, но живую, стоящую на ногах и целостную Украину, а не аккуратно упакованный безмолвный набор органов в коробочках, подчеркнул политолог.
Война с Россией
При этом он признает, что ситуация на фронте тяжёлая и у российских захватчиков есть продвижение.
По его мнению, следующий рубеж будет через 7 недель. Динамику событий на разных участках все видят. Может прилететь не чёрный лебедь, а чёрный бегемот, добавил эксперт.
"Я не очень верю в сирийских антиасадовских боевиков всех мастей, ибо они сейчас явно теряют время. Но суть в том, что в такой турбулентности выиграет тот, кто не шарахается. Вот и не надо.
Россиян может где-то не хватить. Они могут где-то ошибиться. У них может случиться коммунальный коллапс или что-то ещё. Их блеф и теребление орешников станет работать ещё меньше", — добавил Копытько.
При этом он подчеркнул, что внутренние политические скандалы, назначения, конфликты не должны создавать видимость, что у нас всё рассыпалось. Ибо сейчас это далеко не так, несмотря на усердие высокоактивных идиотов, добавил политолог.
По его мнению, где-то здесь и будет плохой, но лучший из возможных выход. Это будет временный выход до следующих задач.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на фронте. Россияне продвинулись в городе, который открывает путь на Покровск.
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