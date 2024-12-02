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Украина может потерять право голоса и получить плохой сценарий: как этого не допустить

Украине нужно отстоять статус целостного игрока, а не набора осколков, которые можно раскрашивать в разные цвета

сегодня, 09:37
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Ткачик Олеся

Украина сумела решить одну важную задачу, считает политолог Алексей Копытько, до выборов в США она не обрушилась и не позволила загнать себя в капитуляцию. Как результат, новоизбранный президент Дональд Трамп получил в наследство израненную, но живую, стоящую на ногах и целостную Украину, а не аккуратно упакованный безмолвный набор органов в коробочках, подчеркнул политолог.

Украина может потерять право голоса и получить плохой сценарий: как этого не допустить

Война с Россией

"Теперь новый уровень – отстоять этот статус целостного игрока, а не набора осколков, которые можно раскрашивать в разные цвета", — подчеркнул политолог.

При этом он признает, что ситуация на фронте тяжёлая и у российских захватчиков есть продвижение.

"Но абсолютно дикой ценой. Ничего хорошего в движении врага нет. Однако способность Украины удержать целостность, не обвалиться – это залог того, что можно будет заявить и отстаивать свою позицию, получить под это поддержку. Иначе даже права голоса не будет", — говорит Копытько.

По его мнению, следующий рубеж будет через 7 недель. Динамику событий на разных участках все видят. Может прилететь не чёрный лебедь, а чёрный бегемот, добавил эксперт.

"Я не очень верю в сирийских антиасадовских боевиков всех мастей, ибо они сейчас явно теряют время. Но суть в том, что в такой турбулентности выиграет тот, кто не шарахается. Вот и не надо.

Россиян может где-то не хватить. Они могут где-то ошибиться. У них может случиться коммунальный коллапс или что-то ещё. Их блеф и теребление орешников станет работать ещё меньше", — добавил Копытько.

При этом он подчеркнул, что внутренние политические скандалы, назначения, конфликты не должны создавать видимость, что у нас всё рассыпалось. Ибо сейчас это далеко не так, несмотря на усердие высокоактивных идиотов, добавил политолог.

"Деньги на следующий год более-менее есть/будет. Оружие – более-менее есть/будет. Нельзя допустить, чтобы обещанное отключили. Тогда партнёры будут нас учитывать, хоть мы и неудобные, а Россия окажется перед выбором: ещё как минимум полгода с нами возиться в кровавой грязи, с риском потерять ценные позиции в мире, создававшиеся со времён империи. Или приостановиться", — говорит Копытько.

По его мнению, где-то здесь и будет плохой, но лучший из возможных выход. Это будет временный выход до следующих задач.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации на фронте. Россияне продвинулись в городе, который открывает путь на Покровск.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02iGbC71gnGa8JeLHEWpD57k5iBWJ7nWvwKyDMHpw7t5576xSEQGSbfGGnm9DeJm5nl
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