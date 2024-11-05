Украина может потерять обороноспособность: что нужно сделать немедленно, чтобы сохранить страну

Мобилизация действительно важна для фронта, потому что враг не собирается останавливаться и продолжает прорывать оборону, отметил военный Денис Ярославский. По его словам, к этому добавляется еще один новый фактор — введение войск КНДР, что значительно усложняет ситуацию.

Война в Украине

Как говорит военный, для решения этой проблемы нужно немедленно принять ряд срочных решений.

В первую очередь, по словам Ярославского, нужно предоставить возможность тем, кто по разным причинам попал в состав СЗЧ, вернуться в бригады к командирам, с которыми они хотели бы продлить службу. Большинство военных, входящих в СЗЧ, уже прошли подготовку, а у некоторых есть опыт реальных боевых действий.

Кроме того, по его мнению, нужно предоставить возможность военнослужащим осуществлять перевод в другую часть при наличии соответствующего отношения, не чаще одного раза в 6 месяцев. Это сделает командиров конкурентоспособными, а военные могут переходить от неадекватных или непрофессиональных руководителей к профессиональным боевым подразделениям.

Также, считает Ярославский, нужно поднять зарплату тем, кто выполняет боевые задания.

Внутренний аудит поможет дифференцировать зарплату для тыловых и боевых подразделений. Это позволит высвободить средства для повышения зарплат военных на передовой до 200 тысяч гривен. Параллельно необходимо ввести жесткий контроль во избежание махинаций с выплатами "боевых" тем, кто не имеет отношения к передовой", — считает военный.

А еще, говорит Ярославский, нужна ясность в вопросе сроков службы, потому что это важный фактор, который позволит мобилизованным понимать продолжительность их пребывания в Силах обороны. К тому же, добавил военный, должна быть введена уголовная ответственность командиров за преступные и непрофессиональные приказы, повлекшие потери личного состава.

"Эти основные шаги необходимо предпринимать немедленно, чтобы избежать полного коллапса и сохранить обороноспособность страны", — подытожил Ярославский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кафиры задумали на фронте в Украине.



