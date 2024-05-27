Украина может потерять много территорий: Какие шаги должен срочно сделать Запад

Представители западных спецслужб заявили, что до конца года Украина в войне с Россией может лишиться больших территорий.

Война в Украине

Как отметила политолог Олеся Яхно, когда западные разведки располагают такой тревожной информацией, возникает вопрос, решатся ли союзники Украины в конце концов на то, чтобы сделать те шаги, которые смогут помешать такому сценарию.

Политолог считает, что такими шагами является, в частности, поставка достаточного количества ПВО и введение западного зонтика для части регионов Украины. Кроме того, Запад должен разрешить Киеву использовать его вооружение для нанесения ударов по территории России. Также, добавила Яхно, Запад должен принять решение о направлении своих военных в Украину.

По словам политолога, это лишь оборонные шаги.

"Есть, правда, еще такая тема, что "пессимистические сообщения о ситуации" могут заходить какими-то обходными путями тем, кто в этом заинтересован, "дескать, зачем тогда помогать, если у России существенное преимущество, нужно просто склонять Киев к переговорам",

– говорит эксперт.

Впрочем, по ее мнению, на Западе все же понимают реальные слабые и сильные стороны переговорного процесса и то, что Россия стремится не к переговорам, а к захвату новых территорий. Именно поэтому, говорит эксперт, чтобы дойти до ситуации переговоров, нужно, чтобы позиции Украины стали более сильными.

"Поэтому вопрос звучит не так. Не есть ли смысла помогать Украине (есть, и здесь не может быть альтернатив, потому что их просто нет), а как быстро Запад сам почувствует на себе войну, раз аппетиты агрессора растут, а не все на Западе понимают это в прикладном временном измерении" ,

– подчеркнула эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Эммануэль Макрон призвал союзников не допустить капитуляции Украины.



