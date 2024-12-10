Украина может потерять еще одну область: где оккупанты будут продвигаться очень быстро

Ситуация на фронте сложная. В ноябре оккупационные войска продвигались очень быстро — захватили рекордное количество квадратных километров за 2024 год. Военные сообщают о новой угрозе – захватчики могут посягнуть еще на одну область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мэра Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова.

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Он отметил, что все уже смирились с тем, что войска РФ зайдут в Покровск, но мало осознают, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепропетровской области.

“Днепровская область не застроена по селам так, как Донецкая, поэтому продвижения там будут быстрее. А для ценителей "переговоров" хочу напомнить, что как только войска РФ зайдут в Днепровскую область, то будут диктовать условия о полной передаче ее в РФ”, — пояснил аппетиты РФ военный.

Он также уточнил, что написал пост, в первую очередь для депутатов, не понимающих, где стоят войска РФ.

Другой военный, лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что по факту, с учетом актуальной ЛБС до города Покровск осталось 2-2,5 км.

"Не думаю, что *** сейчас будут штурмовать его в лоб, слишком узкий плацдарм для такого броска, скорее всего, будут обходить его с запада", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска делают рискованную ставку, которая может помочь им "дожать" Украину. Об угрозах и путях выхода из кризиса рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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