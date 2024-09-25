Украина может потерять Донбасс: что происходит на фронте

Силы обороны могут отойти не только из Угледара, Седидового и Торцка, говорит военный Александр Карпьюк .

Война в Украине

"Нас за последние три месяца сдвинули с позиций, которые эволюционно фортифицировались годами на Донецком направлении. Новые позиции такого качества мы не успеваем обустроить, потому что фронт двигается быстрее, чем есть время их сделать и обеспечить", — отметил эксперт.

По его словам, по факту утрачена возможность размещения в Селидово, Покровске, Новогродовке, и других населенных пунктах, где до этого размещались тысячи военных. Сейчас, говорит Карпюк , размещать такие огромные силы и средства, которые находятся на Донецком направлении, очень проблематично.

"Ибо концентрировать их – это значит их оптом раз*бать, а расредотачивать их некуда. Все посадки даже заняты", – отметил военный.

По его словам, в ВС РФ есть Донецк со всей агломерацией, промзоны, железнодорожные пути, а у Силы обороны этого всего нет.

"Многие основные логистические дороги уже либо перерезаны, либо под огневым контролем россиян. Еще есть резервные пути перемещения, но только над ними возьмут контроль вражеские фвишники — придется выходить из целых населенных пунктов", — отметил военный.

При этом он добавил, что Силы обороны растянуты по линии фронта, несколько наших подразделений в полукотлах, и только на то, чтобы они там выживали, тратятся огромные ресурсы.

"Их не выводят, линии не выравнивают. Но придется. Я считаю, что это нужно было делать раньше, а не тогда, когда уже бригаду разбалили в котле, а ее вывод — это вынужденное решение, но я младший сержант, что я могу знать. Хотя именно это и есть причина демотивации личного состава", — добавил Карпюк.

При этом военный предупредил о сложных временах впереди.

"Нас ждет сложная зима и сложные решения. К этому нужно быть готовыми, если не хотим оставить часть группировки разворованной в Донецкой области", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда РФ остановит наступление на фронте.



