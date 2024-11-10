Украина может потерять 20% территории, чтобы получить членство в ЕС: экскомандующий НАТО сделал пессимистическое заявление

Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис прогнозирует, что завершение российско-украинской войны может произойти с тем, что президент России Владимир Путин удержит 20% территории Украины. В материале Newsweek отмечается, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае переговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским конфликт мог бы завершиться в течение 24 часов.

Джеймс Ставридис (фото из открытых источников)

"Я надеюсь, что Трамп добьется этого и сможет оказать давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров. Это будет напоминать окончание Корейской войны... Путин, к сожалению, сохранит около 20% территории Украины — ту часть, которую контролирует сейчас, — но остальные, 80%, с ее ресурсами и большинством населения останется демократическим и свободным", — отметил Ставридис.

По словам адмирала, Украина сможет получить "путь в НАТО, возможно, за три-пять лет, что является реалистичным." Он подчеркнул, что это не самый плохой результат, который можно ожидать в нынешних условиях.

Также Ставридис выразил мнение, что Украина может присоединиться к Европейскому Союзу, учитывая, что ЕС уже предоставил стране значительную финансовую помощь в борьбе против российского вторжения.

"Путин будет ненавидеть эту часть Украины, равно как и украинцы будут ненавидеть ту часть, где Путин контролирует 20% их территории. Но это часть переговоров", — подытожил Ставридис.

Кроме того, стало известно, что после выборов Дональд Трамп заявил о готовности к диалогу с Владимиром Путиным, однако никаких конкретных сроков или ожиданий возможного разговора он не озвучил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине.