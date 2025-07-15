Украина может получить тысячи ракет в течение пяти лет: что известно

Великобритания поможет Украине преодолевать российские удары, передав 6000 ракет и пусковые установки для усиления ПВО в течение 5 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны Украины.

Пусковые установки RapidRanger

Так, первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с делегацией министерства обороны Великобритании и представителями компании Thales UK.

Стороны обсудили условия ранее подписанного контракта, финансируемого за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF). В рамках этого контракта Украина получит 6 000 ракет LMM и пусковые установки RapidRanger для усиления украинской ПВО в течение 5 лет.

Представители компании Thales UK подчеркнули, что недавнее открытие первого офиса-представительства в Украине свидетельствует об их стратегических целях. Они отметили, что понимают потребности Украины в вооружении и готовы к своевременному снабжению законтрактованными позициями и содействию взаимосовместимости украинского и британского ОПК. Стороны отметили, что индустриальное сотрудничество остается в числе приоритетов обеих стран.

"Мы благодарны правительству Великобритании и компании Thales UK за мегапроект, который важен для защиты украинского неба и интеграции украинского ОПК в европейскую экосистему. Делаем шаги навстречу друг другу", – сказал первый замминистра обороны Украины Сергей Боев.

Кроме того, украинская и британская делегации обсудили вопросы подготовки персонала и технической поддержки для законтрактованной техники. Отдельное внимание было уделено совместным проектам для масштабирования производства – команды продолжат работу в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия планирует запускать по 700-1000 БпЛА в сутки. Эти ужасные цифры уже не кажутся вымышленными – несколько дней назад Россия атаковала Украину более чем 700 целями. В ходе встречи с журналистами в Италии Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если партнеры нас услышат, мы будем их сбивать.