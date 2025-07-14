Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешения поставок первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на собственные источники.

Украина может получить от США высокоточные ракеты JASSM

Эти ракеты оснастят растущий парк истребителей F-16 Воздушных сил Украины, которые, хотя и состоят из устаревших вариантов Холодной войны, могут служить эффективными пусковыми платформами для ракет во время полетов глубоко в тылу. Сообщения о планах по поставке ракет JASSM появились после отдельных сообщений двух источников, осведомленных о планах поставок оружия, от 14 июля о том, что рассматривается вопрос об отправке неназванного класса ракет далекой дальности, способных поражать цели глубоко внутри России.

Это также тесно связано с заявлением президента Трампа о том, что он позволит поставку Украине еще одной системы ПВО Patriot дальней дальности. Президент США в то время намекнул на поставку других передовых систем вооружения.

JASSM вступила в силу в 2003 году и объединяла ограниченные возможности ухода от радиолокационного воздействия с высоким уровнем точного наведения и грузоподъемностью 450 килограммов боеголовки. В настоящее время эту ракету эксплуатируют четыре страны, включая Польшу, получившую 110 истребителей F-16. Очень мало клиентов для JASSM и полное отсутствие клиентов из-западных стран отражает строгую экспортную политику, поскольку южнокорейский запрос на приобретение ракет в начале 2010-х годов был отклонен. Считается, что чувствительность ракеты была причиной, почему раньше не совершались пожертвования. Другие истребители времен Холодной войны, находящиеся на вооружении Украины, а именно Су-27 и Су-24М, унаследованные от Советского Союза, уже были модифицированы для запуска британских и французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, имеющих некоторые сравнимые характеристики с JASSM. Однако дефицит европейских крылатых ракет подпитал призывы к передаче крылатых ракет из Соединенных Штатов, что, как ожидается, значительно повысит полезность украинского парка F-16.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина и Соединенные Штаты договорились о создании совместного предприятия, которое будет производить специальные химические вещества для нужд оборонной промышленности. Производство будет расположено на территории США, а продукция будет поставляться для изготовления боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.