Украина может получить новую границу: какую тактику переговоров выбрали россияне

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Ткачик Олеся
После выступления американского президента Дональда Трампа в конгрессе становится понятным, что у Украины впереди будет второй раунд эпопеи по редкоземельным металлам, говорит политолог Вадим Денисенко и добавляет, что, вероятно, на этот раз он будет успешным.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, только после подписания соглашения о редкоземельных металлах начнутся реальные переговоры по установлению мира в Украине.
Кроме того, по мнению эксперта, россияне будут пытаться расширить тему Украины, увязывая ее с Ираном, Северной Кореей и своими попытками зацепиться в Сирии и Ливии.
Также политолог добавил, что Украина является частью переговоров ЕС-США. По его мнению, Европа будет увязывать в одно целое договоренность о не введении 25% пошлин на свои товары, собственную безопасность и европейские гарантии Украины в одно целое. Все эти договоренности требуют времени, а Европе точно не нужен блиц-льдин.
Что касается Китая, то он, по мнению Денисенко, и дальше будет ждать, а все попытки начать играть с Пекином именно сейчас станут обречены на провал.
То есть, подчеркивает Денисенко, переговоры, по сути еще, де-факто не начались, поэтому Дональд Трамп еще не столкнулся с требованиями россиян. А россияне всю свою ставку делали на финансовое предложение, озвученное в Эр-Рияде и на то, что в результате первого раунда Украина полностью потеряет свою субъектность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский готов заключить соглашение с Трампом в любое удобное для него время.
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