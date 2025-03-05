Украина может получить новую границу: какую тактику переговоров выбрали россияне

После выступления американского президента Дональда Трампа в конгрессе становится понятным, что у Украины впереди будет второй раунд эпопеи по редкоземельным металлам, говорит политолог Вадим Денисенко и добавляет, что, вероятно, на этот раз он будет успешным.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, только после подписания соглашения о редкоземельных металлах начнутся реальные переговоры по установлению мира в Украине.

Первый базовый вопрос: линия разграничения, которая должна стать новой, де-факто, границей. Это не устраивает РФ. И потому россиянам нужно будет срывать (затягивать) переговоры. Их стратегия, как и с самого начала, останется неизменной — попытаться срывать все руками Украины", — говорит Денисенко.

Кроме того, по мнению эксперта, россияне будут пытаться расширить тему Украины, увязывая ее с Ираном, Северной Кореей и своими попытками зацепиться в Сирии и Ливии.

"Россияне будут играть картой мира (при необходимости, сдадут Венесуэлу, например) и это открывает для них определенный люфт. Но одновременно это может напрягать, как минимум, Израиль и Турцию. И нам нужно искать варианты привлечения наших потенциальных союзников в эту игру. Ну не зря турки приняли участие в конференции в Лондоне", — подчеркнул Денисенко.

Также политолог добавил, что Украина является частью переговоров ЕС-США. По его мнению, Европа будет увязывать в одно целое договоренность о не введении 25% пошлин на свои товары, собственную безопасность и европейские гарантии Украины в одно целое. Все эти договоренности требуют времени, а Европе точно не нужен блиц-льдин.

Что касается Китая, то он, по мнению Денисенко, и дальше будет ждать, а все попытки начать играть с Пекином именно сейчас станут обречены на провал.

То есть, подчеркивает Денисенко, переговоры, по сути еще, де-факто не начались, поэтому Дональд Трамп еще не столкнулся с требованиями россиян. А россияне всю свою ставку делали на финансовое предложение, озвученное в Эр-Рияде и на то, что в результате первого раунда Украина полностью потеряет свою субъектность.

"Россияне промахнулись в том плане, что нас поддержала Европа. Сейчас крайне важно трезво оценивать каждый шаг и его последствия. Сложные переговоры только начинаются. И есть слишком много игроков, которые не хотят их скорейшего завершения", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский готов заключить соглашение с Трампом в любое удобное для него время.



