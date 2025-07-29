Украина может полностью парализовать Россию: названо ключевое условие

На протяжении ночи украинские силы поразили железнодорожную инфраструктуру и ресурсный объект в Сальске, Ростовская область РФ, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, в Сальске размещен важный логистический центр, обеспечивающий опрокидывание боеприпасов, горючего и других ресурсов для российских войск на фронты Донбасса, а также в сторону временно оккупированного Крыма и Запорожской области.

Фото: из открытых источников

Коваленко также опубликовал видео с места событий, на котором виден масштабный пожар после атаки.

Военный эксперт и ветеран войны Алексей Гетьман в эфире Радио NV объяснил, что удары по таким логистическим узлам оказывают значительное влияние на боевую способность врага. По его словам, хотя железную дорогу можно быстро восстановить, поражение ключевых станций распределения или энергообеспечения электровозов может парализовать направление на неделю и больше.

Он добавил, что удары наносятся недалеко от границы, где дроны могут доставить больше взрывчатки. Однако, по его словам, Украина имеет ограничения относительно дальности дронов – чем дальше полет, тем меньше боезапаса можно доставить из-за потребности в топливе.

Гетман отметил, что у России есть преимущество в этом аспекте, поскольку может запускать дроны с меньшим расходом горючего, ведь цели в Украине расположены ближе к границе.

В то же время эксперт подчеркнул, что системное уничтожение пограничной железнодорожной логистики РФ приведет к пробкам и накоплению эшелонов, удобно поражающих дальнейшими ударами БПЛА.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп объявил ультиматум: у Кремля 10–12 дней на заключение перемирия в Украине. В случае отказа Россию ожидает полная (100%) пошлина на импорт, санкции и углубленная международная изоляция. Этот дедлайн существенно жестче, чем предыдущий 50 - дневный срок, который многие считают устаревшим и только давшим Москве дополнительное время для эскалации, пишет New York Post.