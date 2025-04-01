Украина может перестать интересовать США: эксперт озвучил три варианта переговорного процесса

На фоне затягивания мирного процесса Кремлем и неоднозначной реакции США на ситуацию в Украине, наиболее вероятным сценарием развития событий остается инерционный.

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Сценарий 1: Уменьшение поддержки США и активизация РФ

Доктор политических наук Игорь Петренко в эфире телеканала FREEДOM отметил, что нынешняя ситуация может развиваться без существенных изменений: Вашингтон будет постепенно сокращать помощь Киеву, тогда как Европейский Союз будет пытаться компенсировать этот дефицит. В то же время, Россия использует такую динамику, чтобы расширить оккупированные территории, готовясь к возможным переговорам о перемирии.

По мнению эксперта, в этом контексте критически важна способность ЕС принимать стратегические решения и усиливать свою автономию безопасности, воспринимая Украину как ключевой элемент обороны восточного фланга.

Петренко также предполагает, что США могут потерять интерес к Украине, сместив внимание на другие международные вызовы, такие как ситуация в Панаме или стратегические вопросы в Гренландии. Это может открыть возможности для более активного вмешательства Китая в украинский вопрос.

Сценарий 2: Усиление давления Вашингтона на Киев

Второе возможное развитие событий предполагает, что США начнут усиливать давление на Украину.

"Мы видим, что для РФ у Трампа есть только "пряники", а для Украины — преимущественно "кнут". Он стремится использовать Россию как инструмент в противостоянии с Китаем и может рассматривать Украину как разменную карту в большой геополитической игре", — объясняет Петренко.

Сценарий 3: Трамп изменяет стратегию

Третий сценарий предполагает, что Дональд Трамп, стремясь добиться конкретных политических результатов, изменит свою позицию.

"Ему нужны реальные достижения, а не только громкие заявления. Поэтому он может принудить Россию к определенным уступкам, чтобы продемонстрировать свою эффективность", – считает эксперт.

Однако активных шагов в этом направлении со стороны Трампа не наблюдается.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп объявил, что уже на этой неделе снова пообщается с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.