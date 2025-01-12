Украина может передать КНДР пленных военных: озвучены условия

Украина готова обсудить передачу пленных северокорейских солдат Ким Чен Ину, но только в обмен на находящихся в российском плену украинских военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 12 января.

Войска КНДР.Фото: 24 Канал

"У нас уже есть первые пленные из Северной Кореи, и это лишь вопрос времени, когда будут другие. Сегодня весь мир должен увидеть, что российская армия зависит от помощи КНДР", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что обмен будет касаться только тех северокорейских военных, которые захотят вернуться в свою страну. Другие, кто не желает возвращаться в тоталитарный режим, получат возможность рассказывать правду о войне на корейском языке.

Видеозаписи допросов свидетельствуют о разных желаниях пленных: один из них выразил готовность вернуться в КНДР, в то время как другой заявил о намерении остаться в Украине.

Ранее, 11 января, Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух северокорейских солдат в Курщине. Один из них имел при себе русский военный билет, выданный на другое имя, с регистрацией в Республике Тува. В настоящее время пленных удерживают в Киеве в надлежащих условиях, а СБУ проводит их допрос.

Президент также подчеркнул, что захват северокорейцев был сложной задачей, ведь российские войска и их союзники из КНДР пытаются уничтожать своих раненых, чтобы скрыть следы сотрудничества Северной Кореи в войне против Украины. Пленные северокорейские солдаты находятся под контролем, поскольку имеют ранения, но остаются в живых.

Портал "Комментарии" также писал, что после попадания в плен военных КНДР в РФ обвинили Украину в кинднепинге.