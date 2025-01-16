Есть мнение о том, что Украина не может мобилизовать молодежь, потому что она "сразу погибнет" на поле боя. И именно поэтому страна вынуждена переводить военных из авиации в пехоту, и бусифицировать кого-либо на улицах, чтобы "насытить личным составом" воюющие бригады. При этом новые бригады будут создаваться позже, когда Запад даст для этого все необходимое оружие.

Война в Украине

При этом военный Юрий Касьянов заявляет, что все эти заявления не соответствуют действительности. По его словам, дивизия – это около 15-20 тыс. личного состава. Бригада – 3-5 тыс. То есть, три-четыре бригады – это численность дивизии. При этом, говорит Касьянов, штаб дивизии по численности ненамного больше штаба бригады; в трех-четырех бригадах – три-четыре штаба, поэтому в дивизии примерно вдвое меньше штабных командиров, чем в трех-четырех бригадах.

По его мнению, успешно воюющие опытные бригады легко трансформировать в дивизии, превращая батальоны в полки, а роты в батальоны. Таким образом, говорит военный, на базе опытного скелета можно и нужно создавать большие соединения, командиры которых вместо разнообразных "оперативно-тактических командований" (еще один штаб) будут отвечать за свой участок фронта.

Касьянов говорит, что вместо создания с нуля новых бригад с офицерами-"пиджаками" — необстреляными выпускниками военных кафедр и наловленными ТЦКашниками "бойцами", нужно укрупнять боевые бригады в дивизии, и добавлять людей в опытные военные коллективы, где их научат воевать, где они будут воевать с пользой, и будут больше шансов выжить.

Кроме того, военный подчеркнул, что сегодня у нас наверняка тысяч 200 солдат охраняет белорусскую границу, границу с Приднестровьем, черноморское побережье, тыловые склады, базы, важные объекты. То есть, говорит он, сидят военные в спокойных черниговских и сумских лесах.

"Что, нельзя задействовать здесь молодых бойцов под руководством опытных командиров, чтобы они учились военному делу и сдерживали агрессивные амбиции противника? Что мешает снизить мобилизационный возраст хотя бы на два года с условием ненаправления молодых в зону боевых действий до достижения 25 лет? Таким образом, можно было бы высвободить до 200 тыс. "старых" бойцов и остановить российское наступление", — подчеркнул Касьянов.

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