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Украина может остаться без больших городов и направлений: озвучен страшный сценарий для ВСУ

Роман Свитан не исключает, что при неблагоприятном развитии событий в этом году возможны потери

сегодня, 09:55 comments2449
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Клименко Елена

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупреждает, что если Украина не сможет усилить свои войска новыми кадрами, существует угроза потери Луганской области, а также таких городов и направлений, как Купянск, Лиман, Купянск-Узловой, Боровая, Константиновка, Часов Яр, Торецк и даже Покровско-Мирно.

Украина может остаться без больших городов и направлений: озвучен страшный сценарий для ВСУ

Фото: из открытых источников

"В случае негативного развития событий потери в этом году могут быть, — отмечает он, — хотя они не будут столь катастрофическими, как их себе представляет Путин, но все же значительными. Однако, если в ряды ВСУ присоединятся правоохранители, территориальные позиции будут сохранены, и мы удержим оборону", — подчеркнул Свитан в комментарии для Главы.

В то же время он добавляет, что ситуация для Украины не столь безнадежна, как может показаться на первый взгляд.

"При правильных действиях мы не только сохраним свои территории, но и начнем операцию по освобождению Крыма", — объясняет эксперт.

По его словам, эта операция уже стартовала — СБУ наносит удары по западному побережью полуострова с использованием дальних средств поражения, в том числе беспилотников и ракет.

"Главное — удержать существующую линию фронта, параллельно нанося удары по военным объектам в Крыму. Планируется, что наземная операция по освобождению полуострова может начаться в 2026 году", — добавляет Свитан.

Он также подчеркивает важность поддержки со стороны США:

"Без прямых поставок американского оружия мы еще можем обходиться, но без косвенных поставок — нет. В то же время нам нужно, чтобы США не давили на Украину с требованиями капитуляции, но в то же время продолжали поставлять оружие даже через третьи страны", — подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" писал, что российские войска могут начать новое наступление в июне этого года. Под потенциальной угрозой оказались три области Украины – Харьковская, Сумская и Днепропетровская.



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Источник: https://glavred.net/ukraine/risk-poteri-krupnyh-gorodov-i-napravleniy-svitan-raskryl-hudshiy-scenariy-dlya-vsu-10667711.html
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