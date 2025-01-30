Украина может обменять Курщину: военный эксперт назвал лучший вариант

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник выразил мнение, что идеальным вариантом для Украины было бы обменять контролируемые ВСУ территории Курской области на Запорожскую атомную электростанцию. В своем интервью для Армия TV он отметил, что эти территории для Украины не имеют стратегического значения, но их удерживают, чтобы иметь возможность вернуть свои земли.

Курская область. Фото: УНН

"Процесс поиска выхода из этой войны уже начался, и я очень хотел бы, чтобы мы применили принцип "что-то". Курщина нам не нужна, и мы не планируем ее аннексировать, но, по моему мнению, обмен на Запорожскую атомную станцию был бы оптимальным вариантом", – сказал Черник.

Он подчеркнул, что Украине не нужны чужие земли, а главная задача — сохранение собственных территорий.

Комментируя ситуацию на Курском направлении, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украине нужно не только обороняться, но активно наступать.

Стоит отметить, что Курская операция, которая началась 6 августа прошлого года, стала важным этапом в борьбе с российской агрессией и впервые за многие годы боевые действия перенесены на территорию страны-оккупанта. Основной целью этой операции было не допустить наступления врага в Сумскую область и создать так называемую "буферную зону". По информации Генштаба ВСУ в начале января, в ходе операции было уничтожено более 38 тысяч российских военных, из которых около 15 тысяч погибли, а украинский обменный фонд пополнился более чем 700 российскими солдатами.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что "курскую операцию" следует масштабировать, чтобы обеспечить сплошную зону безопасности вдоль границы с Россией.

"Комментарии" уже писали, что влияние военной операции ВСУ на Курщине, состоявшейся на территории России, не осталось незамеченным. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта операция стала ключевым фактором для того, чтобы Россия наконец-то проявила инициативу в переговорах по обмену пленными. Он также отметил, что операция помогла вернуть домой украинских защитников, которых враг отказывался обменивать.