Украина может исчезнуть, а другие страны претерпевают изменения: к какой цели идет РФ

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Ткачик Олеся
Россия пытается расширить свое влияние не только на Украину, но и на все постсоветское пространство, что может усилить экономическое и политическое давление на страны Центральной Европы. Такое мнение высказал на форуме Via Carpatia 2024 политический обозреватель Виталий Портников.
Украина
По его словам, важно осознать, что Украина противостоит не слабой и отсталой стране, а одной из самых могущественных империй прошлых веков, которая оказала значительное влияние на Европу и была преодолена только после длительной Холодной войны и ослабления ее потенциала.
Портников подчеркнул, что сейчас Россия переживает процесс ослабления, который может длиться десятилетиями и задеть не одно поколение украинцев. При этом неизвестно, увидят ли современные украинцы Россию без имперских амбиций.
По мнению Портникова, сила России заключается в имперских стремлениях и готовности общества к жертвам ради господства над другими народами, что приводит специфический союз власти и населения. Эксперт подчеркнул, что необходимо знать, как именно влиять на Россию, сравнив ситуацию с поиском слабого места в русской народной сказке о Кощее Бессмертном.
По его словам, главной целью России всегда являлось укрепление своего влияния в постсоветских странах.
По словам Портникова, понимание этой угрозы и настроенность на продолжительную борьбу – это путь, который поможет сохранить суверенитет Украины и избежать повторения истории.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что аппетиты Путина расширяются.
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