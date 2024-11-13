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Украина может исчезнуть, а другие страны претерпевают изменения: к какой цели идет РФ

Россия стремится усилить свое влияние на постсоветском пространстве и идет к этому

13 ноября 2024, 17:42
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Ткачик Олеся

Россия пытается расширить свое влияние не только на Украину, но и на все постсоветское пространство, что может усилить экономическое и политическое давление на страны Центральной Европы. Такое мнение высказал на форуме Via Carpatia 2024 политический обозреватель Виталий Портников.

Украина может исчезнуть, а другие страны претерпевают изменения: к какой цели идет РФ

Украина

По его словам, важно осознать, что Украина противостоит не слабой и отсталой стране, а одной из самых могущественных империй прошлых веков, которая оказала значительное влияние на Европу и была преодолена только после длительной Холодной войны и ослабления ее потенциала.

Портников подчеркнул, что сейчас Россия переживает процесс ослабления, который может длиться десятилетиями и задеть не одно поколение украинцев. При этом неизвестно, увидят ли современные украинцы Россию без имперских амбиций.

По мнению Портникова, сила России заключается в имперских стремлениях и готовности общества к жертвам ради господства над другими народами, что приводит специфический союз власти и населения. Эксперт подчеркнул, что необходимо знать, как именно влиять на Россию, сравнив ситуацию с поиском слабого места в русской народной сказке о Кощее Бессмертном.

По его словам, главной целью России всегда являлось укрепление своего влияния в постсоветских странах.

Если России удастся усилить свое влияние на постсоветском пространстве, то она, безусловно, станет гегемоном Центральной Европы. И мы увидим не только другую Украину – мы ее вообще можем вообще никогда не увидеть. Мы увидим другую Польшу, уже видим другую Венгрию и Словакию, увидим другую Чехию и Румынию. Фактически, повторится то, что мы наблюдали к 90-м годам XX века. Это то, чего россияне добиваются и за что они сражаются", — добавил эксперт.

По словам Портникова, понимание этой угрозы и настроенность на продолжительную борьбу – это путь, который поможет сохранить суверенитет Украины и избежать повторения истории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что аппетиты Путина расширяются.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraina-mozhe-zniknuti-a-inshi-kraini-budut-povnistyu-zmineni-portnikov-sprognozuvav-naslidki-posilennya-vplivu-rosii-na-postradyanskomu-prostori
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