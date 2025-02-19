Украина может даже выиграть без помощи от США: военный назвал условие

Военный Игорь Луценко ответил на вопрос о том, сможет ли Украина выстоять без помощи США. По его словам, если Европейский Союз выделит Украине достаточно денег – эффект от демаршей Вашингтона будет заметен, но не критичен. При этом он подчеркнул, что европейские вооруженные решения в своей массе более близки требованиям российско-украинской войны.

Война в Украине

"Если мы берем основу нашей войны – дроны, то мы их в большинстве своем делаем сами. Компоненты из США используются фрагментарно и в большинстве своем имеют аналоги в других странах. Даже если рассматривать премиум-сегмент дорогостоящих разведочных дронов, то здесь европейские производители доминируют над американскими в поставках и очень гибко приспосабливаются к нынешней войне", — подчеркнул Луценко.

Впрочем, по его словам, самое важное, что есть в США для дронов – это Старлинк. Но со стороны Штатов не слышно о планируемых действиях враждебного характера в отношении Украины, поэтому о принудительном отключении украинцам Старлинку речь пока не идет. Хотя, говорит военный, такую возможность следует учитывать уже сейчас и активно вести работу по нахождению альтернатив.

"Что касается "классического" оружия, то, по моему мнению, Европа находится впереди США в уровне бронетехники и ствольной артиллерии. БМП Брэдли – отличная машина, но шведская CV-90 ничем не хуже, а во многих аспектах и лучше. То же будет, если сравнивать Абрамс и Леопард. Таких БТР, как у европейцев, в США вообще нет. Нет таких самоходных минометных систем с автоматической наводкой. Большинство самоходных орудий натовского калибра 155 мм – тоже не американские", – отметил Луценко.

По его словам, открытым остается вопрос, сможет ли Украина в дальнейшем получать за деньги отличные ракетные системы Himars или их аналоги из ЕС. А также, смогут ли европейцы и дальше передавать нам американское вооружение вроде систем Patriot и т.д.

"Потеря США как источника оружия для нас будет ощутимой, но не критической болью. Мы можем воевать без США и даже побеждать при условии, что Европа будет вести себя живо", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Буданов спрогнозировал, сможет ли Украина обойтись без помощи от США.



