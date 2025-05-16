США все больше отдают себе отчет, что главным препятствием на пути к миру является российский диктатор Владимир Путин. Чтобы заставить его пойти на уступки, необходимо предпринять несколько важных шагов, считает американский юрист Дэвид Тафур.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, для изменения ситуации в пользу Украины следует сместить баланс сил. Он надеется, что Соединенные Штаты готовы увеличить военную помощь Украине, если станет очевидным, что именно Путин блокирует установление перемирия.

При этом эксперт также отметил, что последние заявления президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса свидетельствуют о росте осознания роли России и ее лидера в затягивании конфликта.

"Это хорошо, потому что именно Путин сегодня является главным препятствием на пути к прекращению огня", – подчеркнул Тафури.

Юрист считает, что российский диктатор пока не настроен на компромиссы. Для усиления давления на Кремль необходимо увеличить поставки оружия Украине, активизировать подготовку военных и ввести новые санкции – в первую очередь против компаний, способствующих экспорту российской нефти в Китай и Индию.

По мнению Тафур, только комплексное усиление санкций и военной поддержки может изменить ситуацию на поле боя. Баланс сил должен еще больше сместиться в пользу Украины, чтобы Путин вынужден был пойти на уступки. Только тогда перемирие будет соответствовать ожиданиям украинского народа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что прекращение огня, остановка войны, перемирие, а тем более длительный мир — невыгодны Украине и угрожают самому существованию украинской нации, убежден военный Юрий Касьянов.



