Украина мощно "поздравила" Россию с Днем Независимости: удар по "сердцу" энергетики Кремля

В ночь на 24 августа украинские силы нанесли мощный удар по энергетической инфраструктуре России. Целью атаки стал один из самых крупных газоперерабатывающих заводов Европы комплекс компании "Новатек" в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Взрыв в порту Усть-Луга. Фото из открытых источников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что утром "уничтожено 10 дронов", а возгорание на терминале якобы произошло из-за обломков. Российские власти настаивают, что емкости с топливом не повреждены, пострадавших нет. Однако украинские источники утверждают, что удар пришелся именно на критический участок производственного процесса.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские беспилотники поразили морской терминал и целый ряд логистических объектов, важных для экспорта российских энергоресурсов.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" (Ленинградская область РФ)", — говорится в сообщении Генштаба.

По предварительным данным, атака затронула установку криогенного фракционирования газового конденсата – ключевой элемент технологического процесса. Там отделяют компоненты, которые затем идут на экспорт или на производство полимеров для Балтийского газохимического комплекса.

Усть-Луга – стратегический хаб России в Балтийском море. Через этот терминал идет экспорт газа и нефтепродуктов, в том числе с участием так называемого "теневого флота", который помогает Кремлю обходить международные санкции. Это уже вторая атака на Усть-Лугу, а первая произошла в январе 2024 года. Газовый комплекс "Новатек" является одним из самых больших в Европе. Он перерабатывает до 45 млрд кубометров газа ежегодно, производя 13 млн тонн сжиженного газа, а также этан и пропан-бутан.

Параллельно с ударом по порту Усть-Луга украинские силы атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Это предприятие имеет мощность до 8,5 млн. тонн нефти в год, что составляет более 3% российской переработки.

