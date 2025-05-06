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Украина меняет правила мобилизации: появились первые подробности

Правительство уточнило перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для некоторых категорий украинцев.

сегодня, 19:07 comments2228
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Лиля Воробьева

Кабинет Министров Украины внес ряд изменений в порядок проведения мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Украина меняет правила мобилизации: появились первые подробности

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

"Внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Предусмотрено отражение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке", — написал он в своем телеграмм-канале.

Кроме того, уточнено положение о сроке предоставления отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных и резервистов. Также правительство установило конкретные случаи, в которых военнообязанные украинцы не подлежат направлению на медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе.

"Определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинское освидетельствование, или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе. Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, резервов.

Также правительство Украины обновило перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для военнообязанных, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил детали изменений, принятых Кабмином. В частности, он пояснил, какие документы должны подавать военнообязанные, у которых трое и более несовершеннолетних детей.

Необходимо предоставить свидетельства рождения всех детей с указанием имен родителей. Дополнительно следует добавить один из следующих документов:

  • свидетельство о браке с матерью/отцом детей;

  • решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей;

  • решение органа опеки и попечительства относительно места жительства детей;

  • письменный договор между родителями о месте жительства детей;

  • иное решение суда или документы об отсутствии одного из родителей;

  • справка из Реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов (выдана не позднее чем за 5 дней до подачи заявления).

Также лица, претендующие на отсрочку как осуществляющие постоянный уход, должны предоставить акт об осуществлении ухода (приложение 8) или документы, подтверждающие получение компенсации за такой уход (пособия и надбавки).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минобороны анонсировали изменения в мае в "Резерв" . Минобороны Украины планирует запустить в мае два новых типа отсрочок в приложении "Резерв" для граждан с временной нетрудоспособностью и имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.



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Источник: https://t.me/tmelnychuk/5940
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