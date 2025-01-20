Украина исчезнет с политической карты мира: при каких условиях это произойдет

До сих пор в Украине
многие пребывает в иллюзиях, считает бывший советник Офиса президента Алексей
Арестович. По его словам, этим людям кажется, что ситуация, в которой находится
Украина, может длиться ещё долго, а страна при этом имеет много вариантов,
чтобы останавливать войну и вступить в переговоры.
Переговоры Украины и РФ
"В западной
прессе сыпятся статьи одна за другой о том, что с одной стороны никто и не
собирался нам помогать выигрывать войну и помогать возвращать территории, а с
другой – мы имели не одну возможность закончить войну раньше, сохранив десятки
тысяч жизней и множество территорий", — говорит Арестович.
При этом, по его
мнению, эта война логически сконструирована и имеет логически выстроенный
механизм к её завершению.
"Мы идём к
ситуации, когда нам навяжут перемирие, которое послужит лишь временным
"косметическим ремонтом" в конфликте. США начинают системную работу в том,
чтобы "сделать Запад снова великим". Для этого им нужен мир в Европе и
вменяемые партнёры, с которыми администрация Трампа будет системно строить
взаимовыгодные отношения", — считает эксперт.
Он считает, что
если Украина безальтернативно подойдет к навязанному перемирию и не решит
конфликт в его основе – Россия нападет снова и мы рано или поздно исчезнем с
политической карты мира.
"Если повезет –
превратимся в серую зону без каких-либо перспектив. В любом случае придётся
садиться за стол переговоров, договариваться, пожимать руки и так далее", —
считает Арестович.
По его мнению, именно
поэтому Украине нужно действовать проактивно.
"Нам нужно,
опережая события, идти на мирные переговоры, защищать на них свои интересы,
решать ключевые проблемы и добиваться установления долгосрочного мира. Этого
будут добиваться и наши партнёры, но вопрос – мы хотим использовать возможности
или снова хотим, чтобы использовали нас?" — подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, какие решения примет Трамп, чтобы остановить войну.
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