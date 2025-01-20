Украина исчезнет с политической карты мира: при каких условиях это произойдет

До сих пор в Украине многие пребывает в иллюзиях, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, этим людям кажется, что ситуация, в которой находится Украина, может длиться ещё долго, а страна при этом имеет много вариантов, чтобы останавливать войну и вступить в переговоры.

Переговоры Украины и РФ

"В западной прессе сыпятся статьи одна за другой о том, что с одной стороны никто и не собирался нам помогать выигрывать войну и помогать возвращать территории, а с другой – мы имели не одну возможность закончить войну раньше, сохранив десятки тысяч жизней и множество территорий", — говорит Арестович.

При этом, по его мнению, эта война логически сконструирована и имеет логически выстроенный механизм к её завершению.

"Мы идём к ситуации, когда нам навяжут перемирие, которое послужит лишь временным "косметическим ремонтом" в конфликте. США начинают системную работу в том, чтобы "сделать Запад снова великим". Для этого им нужен мир в Европе и вменяемые партнёры, с которыми администрация Трампа будет системно строить взаимовыгодные отношения", — считает эксперт.

Он считает, что если Украина безальтернативно подойдет к навязанному перемирию и не решит конфликт в его основе – Россия нападет снова и мы рано или поздно исчезнем с политической карты мира.

"Если повезет – превратимся в серую зону без каких-либо перспектив. В любом случае придётся садиться за стол переговоров, договариваться, пожимать руки и так далее", — считает Арестович.

По его мнению, именно поэтому Украине нужно действовать проактивно.

"Нам нужно, опережая события, идти на мирные переговоры, защищать на них свои интересы, решать ключевые проблемы и добиваться установления долгосрочного мира. Этого будут добиваться и наши партнёры, но вопрос – мы хотим использовать возможности или снова хотим, чтобы использовали нас?" — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие решения примет Трамп, чтобы остановить войну.



