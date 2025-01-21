Украина имеет свою вьетнамскую войну: на каком направлении врагов выкапывают из нор

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Ткачик Олеся
Силы обороны постепенно вытесняют врага из Харьковщины в направлении государственной границы, об этом в эфире "Эспрессо" заявил представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев.
Война в Украине
По его словам, украинские подразделения закрепились севернее Харькова, в районе поселка Липцы.
Он рассказал, что последние несколько месяцев идет масштабная операция с участием бригады "Хартия", подразделений ГУР и 92-й отдельной механизированной бригады, которые совместными усилиями сдерживают и вытесняют врага. В настоящее время операция находится на очередном этапе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне продвинулись на Лиманском направлении и оккупировали населенный пункт Терны, об этом сообщил военный с позывным "Алекс". По его информации, военные отошли и заняли новую полосу обороны, пока продолжаются стабилизационные действия, удерживающие линию боевого столкновения между Тернами и Ямполевкой.
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