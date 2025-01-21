Украина имеет свою вьетнамскую войну: на каком направлении врагов выкапывают из нор

Силы обороны постепенно вытесняют врага из Харьковщины в направлении государственной границы, об этом в эфире "Эспрессо" заявил представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев.

Война в Украине

По его словам, украинские подразделения закрепились севернее Харькова, в районе поселка Липцы.

"То есть между Липцами и границей мы понемногу продвигаемся и отодвигаем врага к границе. С мая 2024, когда началась вторая попытка наступления на Харьковщину, бригаду срочно перебросили на это направление. И с этого времени метр за метром мы отталкиваем врага от Харькова", – сообщил Дегтярев.

Он рассказал, что последние несколько месяцев идет масштабная операция с участием бригады "Хартия", подразделений ГУР и 92-й отдельной механизированной бригады, которые совместными усилиями сдерживают и вытесняют врага. В настоящее время операция находится на очередном этапе.

"Специфика Харьковщины и этого участка заключается в том, что здесь очень плотные леса, и за каждый метр приходится драться, потому что не существует постоянной линии, то есть траншей, окопов. Война здесь сейчас похожа на Вьетнам, где много нарытых дыр, из которых приходится выковыривать врага буквально по одному", — подчеркнул Дегтярев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне продвинулись на Лиманском направлении и оккупировали населенный пункт Терны, об этом сообщил военный с позывным "Алекс". По его информации, военные отошли и заняли новую полосу обороны, пока продолжаются стабилизационные действия, удерживающие линию боевого столкновения между Тернами и Ямполевкой.



