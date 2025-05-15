Украина имеет козырь на переговорах с РФ, который может использовать прямо сейчас

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Ткачик Олеся
Россия не останавливает наступление и не прекращает воздушные атаки. Кремлевский диктатор Владимир Путин действует абсолютно логично – переговоры нужно вести с позиции силы, а сила сегодня на его стороне, отметил военный Юрий Касьянов.
Переговоры Украины и РФ
В то же время, по его словам, Украина ходит с протянутой рукой, и как только американская помощь почти прекратилась, а человеческие ресурсы чуть ли не иссякли, как тут же все заговорили о переговорах.
При этом Касьянов убежден, что у Украины есть козыри для переговоров и возможности их применить. Впрочем, для этого, по его словам, нужно объявлять действительно всеобщую мобилизацию, переводить экономику на военные рельсы, создавать военно-экономический союз Западных государств (Европы), в котором Украина будет играть важнейшую роль.
Касьянов отметил, что украинцы очень надеялись, что украинские дроны прилетят в Москву во время так называемого парада победы. Впрочем, президент Владимир Зеленский сообщил, что лидер Китая попросил его не атаковать Москву.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговоры в Стамбуле перенесли на вечер 15 мая.
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