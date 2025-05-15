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Украина имеет козырь на переговорах с РФ, который может использовать прямо сейчас

У Украины есть не просто козыри на переговорах, но и все возможности их применить

сегодня, 12:58
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Ткачик Олеся

Россия не останавливает наступление и не прекращает воздушные атаки. Кремлевский диктатор Владимир Путин действует абсолютно логично – переговоры нужно вести с позиции силы, а сила сегодня на его стороне, отметил военный Юрий Касьянов.

Украина имеет козырь на переговорах с РФ, который может использовать прямо сейчас

Переговоры Украины и РФ

"Всем известно, почему сила на стороне нашего врага – потому что он больше, у него больше ресурсов, больше населения, они не превратили оборонные заводы в склады и торговые центры, и сейчас наращивают производство снарядов, танков, пушек, дронов", – отметил военный.

В то же время, по его словам, Украина ходит с протянутой рукой, и как только американская помощь почти прекратилась, а человеческие ресурсы чуть ли не иссякли, как тут же все заговорили о переговорах.

При этом Касьянов убежден, что у Украины есть козыри для переговоров и возможности их применить. Впрочем, для этого, по его словам, нужно объявлять действительно всеобщую мобилизацию, переводить экономику на военные рельсы, создавать военно-экономический союз Западных государств (Европы), в котором Украина будет играть важнейшую роль.

Есть у нас и такие козыри, которые можно использовать прямо в ходе переговоров. В первую очередь, усилить позиции Украины помогут ежедневные (ночные) прилеты хороших дронов в Москву. Вот сегодня день начала переговоров, в Киев прилетели шахеды, а в Москву – нет. Почему? – спрашивает военный.

Касьянов отметил, что украинцы очень надеялись, что украинские дроны прилетят в Москву во время так называемого парада победы. Впрочем, президент Владимир Зеленский сообщил, что лидер Китая попросил его не атаковать Москву.

"Но почему мы должны делать то, что вредит нашим интересам по просьбе кого бы то ни было? Что бы там ни просили Трамп или Си, наша задача проста – сохранить независимую, свободную, целостную Украину. И для выполнения этой задачи все средства хороши", — подытожил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговоры в Стамбуле перенесли на вечер 15 мая.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0MjxzGuNo5LCXF9sTYJxspc8EKWnPUEf11Zpxwy5j8UjHban1XEpVXerUSqqMaeo3l?locale=ru_RU
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