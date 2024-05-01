Украина и Запад допускают ошибки, которые имели место во время Первой мировой войны. О чем речь

Опыт Первой мировой войны отличался от опыта во Второй тем, что в Первую мировую были осторожные оценки роста потребностей в оружии, что привело к медленному расширению производства в первый год. В то же время во Второй уже все понимали, что оружия много не бывает, отметил Павел Вернивский. И именно поэтому, добавляет он, даже в США, которые имели в разы большую промышленность, чем в Германии и Японии, не возникало вопросов, какую часть промышленности следует мобилизовать, чтобы преодолеть Германию с Японией. Ведь, как показал опыт, даже мобилизовав все свои промышленные возможности, одолеть Германию было не так просто, добавил эксперт.

Война в Украине

При этом, Вернивский считает, что современная война с Россией в какой-то степени уникальна, потому что впервые со времен Второй мировой, война началась между владельцами крупнейших постсоветских арсеналов оружия и артиллерии.

И вот эти гигантские арсеналы задали достаточно высокий темп для войны. В сущности, именно это превратило поле боя в большую бездонную яму, что может поглотить значительно большее количество оружия, чем может производить современная промышленность. Конечно, по мере истощения этих арсеналов темп падает, но в ближайшее время (год или даже больше) военные нужды все равно будут превалировать возможности",

– считает эксперт.

По его мнению, по мере истощения этих арсеналов сейчас преимущество будет на стороне той стороны, которая сможет компенсировать это истощение собственным производством.

"Только опять же здесь недопустимы полумеры и полуусилия. Повторяю, что 2-3-5 млн снарядов может выглядеть фантастической цифрой, если ее сравнивать с мирным временем. Однако, нужно понимать, что во время интенсивных боевых действий это обычно ситуация. Когда потребности могут преобладать",

– добавил эксперт.

Вернивский считает, что Украина вместе с союзниками допускаем ошибку планировщиков в начале Первой мировой. И это, конечно, выливается в нашу неспособность переломить ход войны в нашу пользу, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас Чехия активно собирает для Украины снаряды.