Украина и Запад допускают ошибки, которые имели место во время Первой мировой войны. О чем речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Опыт Первой мировой войны отличался от опыта во Второй тем, что в Первую мировую были осторожные оценки роста потребностей в оружии, что привело к медленному расширению производства в первый год. В то же время во Второй уже все понимали, что оружия много не бывает, отметил Павел Вернивский. И именно поэтому, добавляет он, даже в США, которые имели в разы большую промышленность, чем в Германии и Японии, не возникало вопросов, какую часть промышленности следует мобилизовать, чтобы преодолеть Германию с Японией. Ведь, как показал опыт, даже мобилизовав все свои промышленные возможности, одолеть Германию было не так просто, добавил эксперт.
Война в Украине
При этом, Вернивский считает, что современная война с Россией в какой-то степени уникальна, потому что впервые со времен Второй мировой, война началась между владельцами крупнейших постсоветских арсеналов оружия и артиллерии.
По его мнению, по мере истощения этих арсеналов сейчас преимущество будет на стороне той стороны, которая сможет компенсировать это истощение собственным производством.
Вернивский считает, что Украина вместе с союзниками допускаем ошибку планировщиков в начале Первой мировой. И это, конечно, выливается в нашу неспособность переломить ход войны в нашу пользу, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас Чехия активно собирает для Украины снаряды.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!