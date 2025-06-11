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Украина и Россия начнут срочные санитарные обмены тяжелоранеными прямо с фронта

Мединский сообщил, что завтра начнется обмен тяжелоранеными с фронта

сегодня, 14:44
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Недилько Ксения

Помощник диктатора РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что уже завтра, 12 июня, Украина и Россия начнут срочные санитарные обмены тяжелоранеными.

Украина и Россия начнут срочные санитарные обмены тяжелоранеными прямо с фронта

Владимир Мединский

Речь идет о раненых с фронта.

"Завтра начнем также срочные санитарные обмены тяжело ранеными пленниками с линии фронта", — написал он в Telegram-канале.

Напомним, что сегодня Украина вернула тела 1212 погибших военнослужащих. По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших Защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Из числа возвращенных "на щите" Защитников павших из:

- Курщины;                                      

- Харьковщины;                                       

- Луганской области;                                       

- Донетчины;                                          

- Запорожской области;                               

- Херсонщины.                                    

Павших Защитникам удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.                                                                                       



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