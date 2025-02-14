Украина и РФ могут обменяться «жестами доброй воли»: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Сейчас все пытаются понять общую картину мирной инициативы Дональда Трампа, собирая ее в мозаике по фрагментам брифингов и отрывочным комментариям, отмечает политтехнолог Олег Постернак.
Переговоры Украины и РФ
Впрочем, по его словам, когда систему переговоров представляет только Трамп, сложно моделировать ближайшее будущее другим. Даже спецпредставителю Киту Келлогу, который оказался настоящим олицетворением термина "свадебный генерал".
Вместе с тем, эксперт обращает внимание на то, что министр обороны США Пит Гегсет в Брюсселе заявил, что возвращение к границам 2014 года — нереалистичный подход". Впрочем, как говорит Постернак, не понятно, почему за точку отсчета берется именно 2014-й, а не 1991-й, который нар.
При этом, по его словам, Трамп во время брифинга в Белом доме предположил, что Украине удастся получить обратно часть теряемых ею территорий.
Именно поэтому Постернак не исключает, что этот момент мог обсуждаться с россиянами, что дало основания Трампу сказать о "большом прогрессе" в тайной дипломатии с Москвой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп готовит Украине микс корейского и финского сценариев.
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