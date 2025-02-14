Украина и РФ могут обменяться «жестами доброй воли»: о чем идет речь

Сейчас все пытаются понять общую картину мирной инициативы Дональда Трампа, собирая ее в мозаике по фрагментам брифингов и отрывочным комментариям, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

Переговоры Украины и РФ

Впрочем, по его словам, когда систему переговоров представляет только Трамп, сложно моделировать ближайшее будущее другим. Даже спецпредставителю Киту Келлогу, который оказался настоящим олицетворением термина "свадебный генерал".

Вместе с тем, эксперт обращает внимание на то, что министр обороны США Пит Гегсет в Брюсселе заявил, что возвращение к границам 2014 года — нереалистичный подход". Впрочем, как говорит Постернак, не понятно, почему за точку отсчета берется именно 2014-й, а не 1991-й, который нар.

"В этом году РФ оккупировала Крым и часть Донбасса. Правильно ли тогда понимать Гегсета, что Крым и Донбасс признаются как территории, которые Украина должна "забыть"? В этом случае другими красками может играть история с возвращением юга Запорожской и Херсонской областей. Аналитические моделирования показывали, что в качестве компромисса Путин мог бы согласиться на возвращение этих территорий под суверенитет Украины. Конечно, в обмен на компромиссы Украины", – отметил Постернак.

При этом, по его словам, Трамп во время брифинга в Белом доме предположил, что Украине удастся получить обратно часть теряемых ею территорий.

"Возвращение Украины к границам 2014 маловероятно, но что-то с территорий вернется", — сказал Трамп.

Именно поэтому Постернак не исключает, что этот момент мог обсуждаться с россиянами, что дало основания Трампу сказать о "большом прогрессе" в тайной дипломатии с Москвой.

"Но Путин не пойдет никогда на то, чтобы оформлять публично это как "обмен" на часть Курщины по репутационным причинам. Это будет, скорее, формат "жестов доброй воли", например под аккомпанемент изменений Конституции РФ по вопросам принадлежности части украинских территорий и Конституции Украины относительно курса на вступление в НАТО. Но до этой стадии еще нужно дойти", – отметил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп готовит Украине микс корейского и финского сценариев.



