Украина и РФ готовятся к очередным переговорам в Стамбуле: названы дата и тема

Украинская и российская делегации готовятся к новой встрече, которая состоится на этой неделе в турецкой столице Стамбуле. Об этом сообщает издание Independent Türkçe, ссылаясь на информированные источники.

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Как отмечается, переговоры могут пройти в одну из ближайших дат – ориентировочно в среду или четверг. Точная информация о месте, времени и составе делегаций держится в тайне из соображений безопасности.

Это не первая попытка Турции выступить посредником в диалоге между двумя странами, находящимися в вооруженном конфликте с февраля 2022 года. Новый раунд встреч, по предварительным данным, будет технического характера и будет касаться ограниченного круга гуманитарных вопросов.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на таких важных аспектах, как организация гуманитарной помощи, обмен военнопленными, обеспечение безопасности критической инфраструктуры, а также вопросы охраны границ.

Напомним, 8 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о вероятности проведения многосторонней встречи с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Кроме того, 3 июля представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность нового раунда переговоров, отметив, что процесс еще находится на этапе согласования сроков.

"Каждая из сторон ждет конкретных предложений по датам", — сказал он.

Как уже писал портал "Комментарии", Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп намерен ввести торговые пошлины против стран, активно покупающих российскую нефть. Речь идет о Китае, Индии и Бразилии — государствах, которые, по словам Грэма, фактически финансируют военную агрессию России против Украины, скупая примерно 80% дешевой российской нефти.