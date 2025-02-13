Украина и Европа должны немедленно готовиться к новой войне с РФ: что нужно сделать прямо сейчас

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Ткачик Олеся
На самом деле, нет ничего нового в том, что американский президент Дональд Трамп и чиновники его администрации наговорили о войне в Украине, говорит военный эксперт Михаил Самусь.
Владимир Путин
По его словам, Украина никак не отказывается от своих суверенных территорий и не отказывается от вступления в НАТО, потому что для этого нужно менять Конституцию.
Между тем, говорит эксперт, вполне возможно прекращение огня по складывающейся на данный момент линии без дополнительных условий или обсуждений.
По его словам, важно понимать, что заморозка под давлением Трампа – это период до 2-й Великой российско-украинской войны. По мнению эксперта, эта война произойдет с очень высокой вероятностью, как только фактор Трампа исчезнет и одновременно – не исчезнет фактор Путина.
Именно поэтому, говорит Самусь, рекрутинговая система должна активно развиваться с акцентом на мотивацию и военную подготовку всех граждан Украины. Кроме того, корпусная структура ВСУ должна создаваться в кратчайшие сроки, Силы беспилотных систем развиваться еще интенсивнее, реформы в ОПК осуществляться радикально с акцентом на частные компании и инициативы, военная юстиция должна сформироваться в эффективную систему.
Именно поэтому, по его убеждению, Европа вместе с Украиной должна немедленно сосредоточиться на строительстве объединенных сил обороны Европы, включая силы стратегического сдерживания.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина начала противодействовать мирному плану Трампа.
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