Украина и Европа должны немедленно готовиться к новой войне с РФ: что нужно сделать прямо сейчас

На самом деле, нет ничего нового в том, что американский президент Дональд Трамп и чиновники его администрации наговорили о войне в Украине, говорит военный эксперт Михаил Самусь.

Владимир Путин

По его словам, Украина никак не отказывается от своих суверенных территорий и не отказывается от вступления в НАТО, потому что для этого нужно менять Конституцию.

Между тем, говорит эксперт, вполне возможно прекращение огня по складывающейся на данный момент линии без дополнительных условий или обсуждений.

"Хотя есть вопросы, которые Путину не удастся обойти – обмен Курской области на территории Украины (я бы предлагал обмен на ЗАЭС с прилегающими территориями) и демилитаризацию Крыма и Черного моря (иначе Московия в условиях заморозки на суше немедленно возобновит доминирование в Черном море). Вот здесь нужно действительно поработать не только с США, но и с черноморскими странами, особенно с Турцией", — подчеркнул Самусь.

По его словам, важно понимать, что заморозка под давлением Трампа – это период до 2-й Великой российско-украинской войны. По мнению эксперта, эта война произойдет с очень высокой вероятностью, как только фактор Трампа исчезнет и одновременно – не исчезнет фактор Путина.

Именно поэтому, говорит Самусь, рекрутинговая система должна активно развиваться с акцентом на мотивацию и военную подготовку всех граждан Украины. Кроме того, корпусная структура ВСУ должна создаваться в кратчайшие сроки, Силы беспилотных систем развиваться еще интенсивнее, реформы в ОПК осуществляться радикально с акцентом на частные компании и инициативы, военная юстиция должна сформироваться в эффективную систему.

"Параллельная наша задача – наконец-то разбудить Европу. США больше не будут защищать европейцев от Московии. Это тот параметр, который должен стать центральным в формировании системы безопасности и обороны Европы. Европейцы должны воспринять, наконец, Украину как неотъемлемую часть Европы, а не буфер, серую зону или предмет торга с Московией", — подчеркнул Самусь.

Именно поэтому, по его убеждению, Европа вместе с Украиной должна немедленно сосредоточиться на строительстве объединенных сил обороны Европы, включая силы стратегического сдерживания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина начала противодействовать мирному плану Трампа.



