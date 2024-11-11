Украина и Дания заключили сделки на 629 миллионов долларов: на что пойдут деньги

До конца 2024 года Украина получит современное вооружение от Дании на сумму 629 миллионов долларов. Подписанные соглашения между Министерством обороны и Министерством обороны Дании предусматривают закупку самоходных артиллерийских установок, ударных беспилотников, противотанкового оружия и ракетного вооружения производства украинских оборонных предприятий.

Как работает "датская модель" поддержки

Важной составляющей этого проекта так называемая "датская модель" поддержки украинской обороны, которая заключается в закупке вооружения непосредственно от украинских производителей. Все необходимые материалы, эффективность вооружения и соответствие антикоррупционным стандартам были подробно представлены Министерством обороны Украины и Агентством оборонных закупок.

Финансовая поддержка через замороженные активы России

Из общей суммы, 1.3 миллиарда датских крон (около 180 миллионов долларов) поступили из датского государственного бюджета, а 2.9 миллиарда крон — это средства от замороженных российских активов, управление которыми Дания осуществляет от имени ЕС.

Министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен подчеркнул важность длительной поддержки Украины, отметив, что эта инициатива является примером для других стран по поддержке украинской оборонной промышленности. По словам Анны Гвоздяр, заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, сотрудничество с Данией позволит не только ускорить поставки вооружения, но и укрепить экономику Украины в условиях войны.

Напомним, США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS. Как передает портал "Комментарии" , об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на американских чиновников, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.