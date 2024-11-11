Украина и Дания заключили сделки на 629 миллионов долларов: на что пойдут деньги

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Амбарцумян Анна
До конца 2024 года Украина получит современное вооружение от Дании на сумму 629 миллионов долларов. Подписанные соглашения между Министерством обороны и Министерством обороны Дании предусматривают закупку самоходных артиллерийских установок, ударных беспилотников, противотанкового оружия и ракетного вооружения производства украинских оборонных предприятий.
Министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен подчеркнул важность длительной поддержки Украины, отметив, что эта инициатива является примером для других стран по поддержке украинской оборонной промышленности. По словам Анны Гвоздяр, заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, сотрудничество с Данией позволит не только ускорить поставки вооружения, но и укрепить экономику Украины в условиях войны.
Напомним, США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS. Как передает портал "Комментарии" , об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на американских чиновников, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.
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