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Украина хочет завершить войну в 2025 году: детали мирного плана

Киев надеется в этом году завершить войну

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Украина хочет завершить войну в 2025 году: детали мирного плана

Украина стремится к завершению войны. Фото из открытых источников

"Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня – это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", – сказал Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что сейчас Украина ожидает меморандума, в котором Москва представит свое видение мирных переговоров, после чего Киев представит собственные наработки.

"Мы договорились обменяться мнениями по поводу встречи Зеленского и Путина. Мы хотели бы, чтобы она состоялась в более широком формате, с участием президента Трампа. Наша принципиальная позиция состоит в том, что Европа также должна присутствовать за столом переговоров. Папа Римский предложил Ватикан. Но необходимое согласие обеих сторон".

Глава МИД отреагировал на заявления Кремля о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского. Он отметил, что Россия всегда использует псевдоаргументы, когда не может предложить ничего конкретного.

"Это нонсенс и полная чушь. Мы готовы обсуждать в любом формате, как закончить эту войну. Мы очень хотим закончить войну в этом году. Очень важно, чтобы мы продолжали давить на Россию, как с нашими европейскими союзниками, так и с Соединенными Штатами", – добавил украинский министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу. "С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимная власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. В то же время Украина отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых должностных лиц и специалистов в своих сферах", — отметил пополам.



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Источник: https://www.liberation.fr/international/europe/andriy-sybiha-ministre-ukrainien-des-affaires-etrangeres-nous-voulons-vraiment-mettre-fin-a-la-guerre-cette-annee-20250525_SQVMZLGC35C3JJCOTQ6UV2D5EY/
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