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Марьян Ощановский
Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.
Украина стремится к завершению войны. Фото из открытых источников
Министр подчеркнул, что сейчас Украина ожидает меморандума, в котором Москва представит свое видение мирных переговоров, после чего Киев представит собственные наработки.
Глава МИД отреагировал на заявления Кремля о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского. Он отметил, что Россия всегда использует псевдоаргументы, когда не может предложить ничего конкретного.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу. "С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимная власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. В то же время Украина отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых должностных лиц и специалистов в своих сферах", — отметил пополам.
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