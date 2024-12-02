Украина хочет заставить РФ отказаться от переговоров: в чем план Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что на самом деле никто не предлагал Украине вступить в НАТО даже частично. При этом президент уверен, что это решение могло бы завершить горячую фазу войны. Кроме того, Зеленский заявил, что нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины и сделать это быстро. В этих условиях, убежден президент, Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории.

Зеленский и Путин

В целом, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, логика этого заявления поняла: если все же союзники примут этот пункт в перечень базовых для начала переговоров, кремлевский диктатор Владимир Путин на такие переговоры не согласится.

"Если на переговоры не согласен Путин – Украина не виновата в ситуации. Следовательно, союзники должны будут перейти ко второму варианту: максимальной накачке Украины оружием и давлению на Путина. Но для союзников эта логика тоже вполне прозрачна. И далеко не факт, что они здесь увидят свою выгоду", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, речь идет о прыжках с ступени на ступеньку вниз, причем каждый раз с максимально радикальными утверждениями. Первоначально, напоминает эксперт, Украина заявляла, что прекращением войны будет считать выход на границы 1991 года. Далее чиновники начали говорить, что сначала можно согласиться и на вариант границ к полномасштабному вторжению РФ, то есть к так называемым границам 23 февраля 2023 года. После этого Украина якобы высказалась не против заморозки войны, но при условии, что подконтрольные территории Украины войдут в НАТО.

"Это однозначно свидетельство следования тактическому мышлению, причем с максимально коротким лагом. Это не самый продуктивный, мягко говоря, подход к позиционированию в глобальной политике – по Путину виден", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ руками Украины хочет сорвать переговоры.



