Украина хочет заставить РФ отказаться от переговоров: в чем план Зеленского

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что на самом деле никто не предлагал Украине вступить в НАТО даже частично. При этом президент уверен, что это решение могло бы завершить горячую фазу войны. Кроме того, Зеленский заявил, что нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины и сделать это быстро. В этих условиях, убежден президент, Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории.
Зеленский и Путин
В целом, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, логика этого заявления поняла: если все же союзники примут этот пункт в перечень базовых для начала переговоров, кремлевский диктатор Владимир Путин на такие переговоры не согласится.
По его мнению, речь идет о прыжках с ступени на ступеньку вниз, причем каждый раз с максимально радикальными утверждениями. Первоначально, напоминает эксперт, Украина заявляла, что прекращением войны будет считать выход на границы 1991 года. Далее чиновники начали говорить, что сначала можно согласиться и на вариант границ к полномасштабному вторжению РФ, то есть к так называемым границам 23 февраля 2023 года. После этого Украина якобы высказалась не против заморозки войны, но при условии, что подконтрольные территории Украины войдут в НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ руками Украины хочет сорвать переговоры.
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