Украина хочет покупать оружие у США: в чем нуждаются ВСУ

Украина готова купить у США большой пакет оружия, заявил президент Владимир Зеленский.

Украина готова покупать оружие в Штатах. Фото из открытых источников

По словам президента, Украина уже не рассчитывает безвозмездно получать вооружение от Штатов.

"Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как увязать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие подходящие инструменты, которые нам очень нужны, мы будем на это рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. И тогда, пожалуйста, есть сделка, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно", – сказал Владимир Зеленский.

Как известно, Украина получает от США оружие, выделенное во времена президентства Джо Байдена. По состоянию на март 90% этого пакета были исчерпаны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Государственного департамента США Темми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль Китая в поддержке российской агрессии.