Украина хочет от США «томагавки»: даст ли Вашингтон эти ракеты Киеву

Западные СМИ сообщили, что в закрытой части плана победы президента Владимира Зеленского говорится о просьбе Украины в США предоставить ракеты Tomahawk для "неядерного сдерживания" противника. Комментировавшие это анонимно американские чиновники отметили, что это "совершенно невыполнимо", указав на полную зависимость плана от поддержки союзников.

Ракета "Томагавк"

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ также заявил, что сомневается в реалистичности такой идеи и объяснил причины.

"Я, к сожалению, разделяю мнение этих источников о нереалистичности подобного плана, я имею в виду размещение Tomahawk на территории Украины. Во-первых, Tomahawk в большей степени используются с кораблей. А наземные пусковые установки либо не прижились, либо сейчас в стадии разработки .То есть наземное базирование Tomahawk не такое распространенное, как морское", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что реализация плана не может полностью зависеть от западной поддержки — некоторые шаги должна сделать и Украина. По его мнению, существуют меры, которые могут улучшить ситуацию на фронте.

По его словам, Украина должна решить ряд вопросов: от изменений в организационно-штатной структуре Вооруженных сил Украины до улучшения оборонных мер, в частности, развития фортификаций и комплектования войск. Это те задачи, которые наши западные партнеры не могут выполнить вместо нас, – добавил Попович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в секретных пунктах плана победы речь шла о ракетах Tomahawk. Президент подверг критике публикацию этой информации в СМИ и заявил, что это показывает отсутствие конфиденциальности между партнерами.



