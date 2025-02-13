Украина хочет купить у Трампа американское оружие за деньги российских активов

Украина обратилась в администрацию президента США Дональда Трампа с просьбой разрешить использовать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для закупки американского оружия. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Российские активы. Фото: 24 Канал

По данным источников, идея использования российских активов для приобретения оружия американского производства обсуждалась на встречах украинских представителей, их союзников и команды Трампа в последние недели. Один из источников также отметил, что этот вопрос был вынесен на обсуждение с самим Трампом, но пока нет доказательств, что президент поддерживает эту инициативу.

Издание напоминает, что активы Центрального банка России были заморожены после начала полномасштабного вторжения России в Украину в рамках санкций "Группы семи" и Европейского Союза. Они хранятся в Европе, в расчетном доме Euroclear. До сих пор страны G-7 использовали только доходы от этих замороженных активов для предоставления Украине кредитов в размере 50 миллиардов долларов.

Ранее, при президентстве Джо Байдена, несколько европейских стран настаивали на конфискации этих активов, и это предложение снова озвучили некоторые союзники Украины после прихода Трампа.

Европейские дипломаты предполагают, что, поскольку большинство замороженных активов сохраняется в Европе, это может стать важным инструментом в переговорах по мирному урегулированию войны в Украине. Однако несколько европейских стран, в том числе Германия, Люксембург и Бельгия, выступают против такого шага, опасаясь негативных экономических и юридических последствий для финансовой стабильности.

В свою очередь, российские чиновники заявили, что в случае конфискации активов будут приняты соответствующие меры. По информации российских СМИ, правительство разработало механизм наложения ареста на имущество иностранных граждан, находящегося на территории России.

Однако украинские чиновники и некоторые союзники считают, что экономические и правовые аргументы на их стороне. В частности, они указывают на желание Трампа, чтобы Украина оплачивала текущую военную помощь США. Использование замороженных российских активов может стать решением этого вопроса и принести выгоду США и их оборонным компаниям. Также украинские официальные лица обращаются к юристам, утверждающим, что российские активы можно использовать для компенсации будущих убытков, которые Москва может понести из-за войны в Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что в прошлом году Россия использовала около четверти своих резервов Фонда национального благосостояния для поддержки экономики в условиях войны и финансирования агрессии в Украине.