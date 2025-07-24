Украина готовится возобновить адские удары по РФ: озвучены интригующие детали

После недавних ночных ударов по Сочи появляются предположения, что Украина может вернуться в практику поражения объектов нефтеперерабатывающего комплекса России. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Удары по росийских объектах. Фото: из открытых источников

По его словам, с апреля Украина временно приостановила атаки на нефтяные объекты России. Причины такого решения были не совсем ясны: будь то негласная договоренность между сторонами или просьба западных партнеров с целью избежать дальнейшего роста мировых цен на нефть и нефтепродукты. Однако последние удары свидетельствуют об изменении этой позиции.

"Сейчас уже есть случаи попадания по таким целям. Посмотрим, будут ли новые атаки в ближайшие дни. Если да — это будет означать, что Украина возвращается к стратегии разрушения российских нефтеперерабатывающих заводов. Важно проследить, какой эффект это будет иметь для РФ", — подчеркнул Ступак.

Он также сообщил о ситуации на фронте, где Россия, по его данным, начала на отдельных участках заменять современные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационные установки на устаревшие модели.

"Наши аналитики видят две возможные причины этого: либо Россия испытывает дефицит современных средств, которые уничтожаются в боях, и не имеет возможности быстро производить новые, поэтому возвращается к старой технике; либо же они перемещают новейшие системы в ключевые районы, а на фронт отправляют старые, создавая многослойную оборону, чтобы усложнить их территорию РФ", — отметил эксперт.

В ночь на 24 июля несколько региональных Telegram-каналов сообщили о беспилотных атаках на территории Сочи. Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин подтвердил удары по нефтебазе. Местные жители зафиксировали от 15 до 20 взрывов в разных районах города.

Кроме того, 23 июля в Новочеркасске Ростовской области была атакована железнодорожная инфраструктура. Этот транспортный узел имеет стратегическое значение для армии РФ, поскольку служит важным логистическим центром для снабжения боеприпасами, техникой, топливом и личным составом.

Портал "Комментарии" уже писал , что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил сомнение в эффективности введения миротворческого контингента в Украину после завершения активной фазы войны. В разговоре с LB Live он отметил, что без реального боевого потенциала такая инициатива не имеет практического содержания.