Украина готовится унизить Путина: озвучен неожиданный план

Ракета "Фламинго" может стать важным инструментом для Украины в борьбе с российским военно-промышленным комплексом, считает военный эксперт Павел Нарожный. В интервью "Radio NV" он подчеркнул, что хотя ракета и является сравнительно простым изделием, она именно то, что сейчас нужно Украине.

Фото: 24 Канал

"Это отличная новость. Ракета действительно проста, и ее нельзя сравнивать с такими как Storm Shadow или SCALP, но на данный момент нам не нужны сверхсложные системы наведения. В более современных американских и британских ракетах используются системы визуального наведения, которые работают с инфракрасным изображением и могут быть уязвимыми к таким. объяснил эксперт.

Нарожный отметил, что ключевой задачей для Украины является уничтожение российского военно-промышленного комплекса, который является большим и разветвленным. Он считает, что для этого необходимо множество дешевых, но эффективных средств, способных уничтожать стратегические объекты врага, такие как заводы и производственные мощности.

"Нам не нужны ракеты со скоростью 1000 км/ч. Дешевые дроны, которые двигаются со скоростью 200-250 км/ч, также способны достичь цели. Мы должны применять различные методы, чтобы влиять на российскую экономику и ВПК, и эта ракета как раз является удачным инструментом для этого", — добавил Нарожный.

Что касается ракеты Фламинго, то, по информации украинского фотографа Ефрема Лукацкого, она уже прошла этап серийного производства и может покрывать расстояние до 3000 км. Ракета FP-5, вероятно, является разработкой компании Milanion Group из ОАЭ, активно поставляющей оружие ВСУ. Эта ракета способна лететь на расстояние до 3000 км, оставляя на высоте в течение 4 часов и достигать скорости до 950 км/ч.

Ракета "Фламинго" имеет размах крыльев в 6 метров, весит около 6 тонн, из которых 1 тонна является боевой частью.

