Украина готовится к провалу мирного соглашения с РФ: есть ли уже план Б

Под разговоры о переговорах и перемирии Украина активно готовит "план Б". В Киеве с большой вероятностью допускают провал мирного соглашения с Россией, которое будет предусматривать отказ от захваченных территорий. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане Белый дом все вновь предлагает Украине "согласиться на мирный план и отдать как минимум пятую часть своей территории". Пока Киев отказывается от этой идеи и уже четыре месяца обходится без новых поставок из США, полагаясь лишь на ранее обещанное оружие.

В то же время украинская промышленность постепенно перестраивается на военные рельсы, чтобы страна не осталась беззащитной, потеряв помощь ключевого союзника. В частности, производство ударных дронов-камикадзе увеличилось с 600 тысяч штук в 2023-м до 1,5 миллионов в прошлом году, а к концу 2025-го должно дотянуть до трех миллионов.

Журналисты отмечают, что эти показатели уже дают о себе знать на поле боя. Еще два года назад дроны отвечали примерно за треть российских потерь, а сейчас – за три четверти.

Кроме того, не отстает и тяжелая артиллерия. Еще в 2022 году Украина вообще не делала собственных гаубиц, а теперь ежемесячно сходит с конвейера двадцать самоходных гаубиц "Богдана". Часть 155-мм снарядов к этим гаубицам собирают в Украине.

"Сейчас мы не имеем проблем с боеприпасами", — заявил украинский офицер-артиллерист, признав, что зависимость от снарядов из Германии и Франции все еще велика.

При этом авторы публикации отмечают, что Украина все еще не может решить главный проблемный вопрос – достаточные резервы в ВСУ. Тем не менее, сотни тысяч людей уже с оружием, а, чтобы набрать новых добровольцев 18-24 лет, Минобороны Украины удвоило оклады новобранцев. Они получат примерно вдвое больше, чем зарабатывают те, кто был призван в армию ранее в рамках мобилизации.

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